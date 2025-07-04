Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bán hàng:

- Tìm kiếm, thiết lập các tiếp xúc với khách hàng để chào/tư vấn/thuyết trình về các dự án/dịch vụ.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị bản đề xuất, báo giá, bản thuyết trình và các tài liệu bán hàng.

- Chuẩn bị hợp đồng, nghiệm thu thanh lý. Phối hợp với Phòng Kế toán theo dõi quá trình thanh toán và đốc thúc công nợ.

- Xây dựng, chăm sóc và phát triển các mối quan hệ với khách hàng. Duy trì mối quan hệ khách hàng thân thiết và phát triển tăng số lượng khách hàng tiềm năng.

2. Giám sát, điều phối việc triển khai dự án/dịch vụ

- Phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn tham gia vào quá trình xây dựng nội dung dự án/dịch vụ.

- Trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với khách hàng trong quá trình thực hiện dự án/dịch vụ.

- Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện/triển khai dự án/dịch vụ. Các báo cáo kinh doanh & nội bộ khác theo yêu cầu

3. Quản lý

- Quản lý phòng Kinh doanh: Lập kế hoạch, mục tiêu của phòng, phân công công việc cho các thành viên trong phòng, triển khai, giám sát việc thực hiện & đánh giá hiệu quả.

- Phát triển nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và xử lý các quan hệ nội bộ trong phòng.

4. Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc và công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, markting, truyền thông, thương mại…. và các chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình trong đó 2 năm ở vị trí quản lý phòng.

- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng thuyết phục đàm phán, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đào tạo huấn luyện tốt.

- Có khả năng soạn thảo proposal bằng các công cụ phù hợp.

- Kiến thức về lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, truyền hình & thương hiệu.

- Khả năng xây dựng mạng lưới tốt.

- Sử dụng tốt MS: Word, Excel, Powerpoint. Sử dụng thành thạo internet: web, email.

Quyền lợi

Phát triển bản thân:

- Cơ hội được tham gia những dự án truyền thông, sự kiện chuyên nghiệp quy mô lớn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

