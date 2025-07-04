Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bán hàng:
- Tìm kiếm, thiết lập các tiếp xúc với khách hàng để chào/tư vấn/thuyết trình về các dự án/dịch vụ.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị bản đề xuất, báo giá, bản thuyết trình và các tài liệu bán hàng.
- Chuẩn bị hợp đồng, nghiệm thu thanh lý. Phối hợp với Phòng Kế toán theo dõi quá trình thanh toán và đốc thúc công nợ.
- Xây dựng, chăm sóc và phát triển các mối quan hệ với khách hàng. Duy trì mối quan hệ khách hàng thân thiết và phát triển tăng số lượng khách hàng tiềm năng.
2. Giám sát, điều phối việc triển khai dự án/dịch vụ
- Phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn tham gia vào quá trình xây dựng nội dung dự án/dịch vụ.
- Trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với khách hàng trong quá trình thực hiện dự án/dịch vụ.
- Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện/triển khai dự án/dịch vụ. Các báo cáo kinh doanh & nội bộ khác theo yêu cầu
3. Quản lý
- Quản lý phòng Kinh doanh: Lập kế hoạch, mục tiêu của phòng, phân công công việc cho các thành viên trong phòng, triển khai, giám sát việc thực hiện & đánh giá hiệu quả.
- Phát triển nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và xử lý các quan hệ nội bộ trong phòng.
4. Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc và công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, markting, truyền thông, thương mại…. và các chuyên ngành có liên quan.
- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình trong đó 2 năm ở vị trí quản lý phòng.
- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng thuyết phục đàm phán, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đào tạo huấn luyện tốt.
- Có khả năng soạn thảo proposal bằng các công cụ phù hợp.
- Kiến thức về lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, truyền hình & thương hiệu.
- Khả năng xây dựng mạng lưới tốt.
- Sử dụng tốt MS: Word, Excel, Powerpoint. Sử dụng thành thạo internet: web, email.

Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển bản thân:
- Cơ hội được tham gia những dự án truyền thông, sự kiện chuyên nghiệp quy mô lớn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Công ty TNHH Truyền thông Unicomm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà An Bình, số 3 Trần Nguyên Đán, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

