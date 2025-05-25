Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Khương Thượng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

● Xây dựng, triển khai và quản lý chính sách kinh doanh.

● Quản lý các hoạt động kinh doanh bao gồm lập kế hoạch và triển khai mở rộng chi

nhánh bán lẻ tại các khu vực mới.

● Tổ chức thu thập, phân tích dữ liệu thị trường và đối thủ cạnh tranh

● Quản lý và giám sát bộ phận chăm sóc khách hàng và xử lý các khiếu nại liên quan

đến kinh doanh, bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.

● Phối hợp phát triển hình ảnh thương hiệu vàduy trì hiệu quả vận hành.

● Chịu trách nhiệm xây dựng và đào tạo nhân viên kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh, Kinh

tế, Ngoại thương hoặc các lĩnh vực liên quan.

● Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh ở các công ty

truyền thông, báo chí. CNTT...

● Ưu tiên các ứng viên có khả ăng ứng dụng AI trong quản trị và triển khai công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập thỏa thuận theo năng lực và trao đổi cụ thể trong quá trình PV

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, và các dịp đặc biệt.

Chế độ tăng lương định kỳ.

Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Văn phòng hiện đại, không gian sáng tạo.

Du lịch, teambuilding, tiệc công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin