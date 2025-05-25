Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld
- Hà Nội: Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Khương Thượng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
● Xây dựng, triển khai và quản lý chính sách kinh doanh.
● Quản lý các hoạt động kinh doanh bao gồm lập kế hoạch và triển khai mở rộng chi
nhánh bán lẻ tại các khu vực mới.
● Tổ chức thu thập, phân tích dữ liệu thị trường và đối thủ cạnh tranh
● Quản lý và giám sát bộ phận chăm sóc khách hàng và xử lý các khiếu nại liên quan
đến kinh doanh, bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.
● Phối hợp phát triển hình ảnh thương hiệu vàduy trì hiệu quả vận hành.
● Chịu trách nhiệm xây dựng và đào tạo nhân viên kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
tế, Ngoại thương hoặc các lĩnh vực liên quan.
● Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh ở các công ty
truyền thông, báo chí. CNTT...
● Ưu tiên các ứng viên có khả ăng ứng dụng AI trong quản trị và triển khai công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, và các dịp đặc biệt.
Chế độ tăng lương định kỳ.
Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Văn phòng hiện đại, không gian sáng tạo.
Du lịch, teambuilding, tiệc công ty hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Truyền Thông Starworld
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
