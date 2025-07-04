Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm căn cứ mục tiêu kinh doanh của công ty về sản phẩm công ty đang phân phối (Linh kiện, thiết bị nghe nhìn thông minh, ...).

Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh được phê duyệt

Chịu trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên kinh doanh (tháng, quý, năm) theo chỉ tiêu tổng được giao.

Xây dựng và phát triển đại lý/khách hàng mới.

Nắm bắt thông tin khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra định hướng đúng đắn và kịp thời, phù hợp với xu hướng thị trường.

Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh: chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

Báo cáo định kỳ công việc cho Giám đốc trung tâm kinh doanh/Tổng giám đốc.

Công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm kinh doanh /Tổng giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học

Có kinh nghiệm làm việc một trong các kênh sau: kênh đại lý, kênh phân phối truyền thống, hoặc kênh phân phối qua các đại lý tin học

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn

Kỹ năng phân tích tình huống, xử lý và ra quyết định.

Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

1 Lương thưởng và các chế độ phúc lợi:

- Thưởng các ngày lễ trong năm và thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt trong công việc.

- Thưởng kết quả kinh doanh

- Định kỳ xét tăng lương, hưởng các phúc lợi khác hấp dẫn từ chính sách công ty.

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật định.

- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp AON Care

2 Địa điểm và môi trường làm việc:

- Làm việc tại văn phòng Hà Nội, 11 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy.

- Có nhiều cơ hội được thăng tiến phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

