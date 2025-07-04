Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm căn cứ mục tiêu kinh doanh của công ty về sản phẩm công ty đang phân phối (Linh kiện, thiết bị nghe nhìn thông minh, ...).
Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh được phê duyệt
Chịu trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu bán hàng cho nhân viên kinh doanh (tháng, quý, năm) theo chỉ tiêu tổng được giao.
Xây dựng và phát triển đại lý/khách hàng mới.
Nắm bắt thông tin khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra định hướng đúng đắn và kịp thời, phù hợp với xu hướng thị trường.
Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh: chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.
Báo cáo định kỳ công việc cho Giám đốc trung tâm kinh doanh/Tổng giám đốc.
Công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm kinh doanh /Tổng giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học
Có kinh nghiệm làm việc một trong các kênh sau: kênh đại lý, kênh phân phối truyền thống, hoặc kênh phân phối qua các đại lý tin học
Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn
Kỹ năng phân tích tình huống, xử lý và ra quyết định.
Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên.
.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

1 Lương thưởng và các chế độ phúc lợi:
- Thưởng các ngày lễ trong năm và thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt trong công việc.
- Thưởng kết quả kinh doanh
- Định kỳ xét tăng lương, hưởng các phúc lợi khác hấp dẫn từ chính sách công ty.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật định.
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp AON Care
2 Địa điểm và môi trường làm việc:
- Làm việc tại văn phòng Hà Nội, 11 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy.
- Có nhiều cơ hội được thăng tiến phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Số 11, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội HCM: 271 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM

