Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ SEMOLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 146 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Tham mưu cho BLĐ các chiến lược phát triển, định hướng kinh doanh, sản phẩm và các vấn đề liên quan.

Quản lý, thực hiện và chịu trách nhiệm, giám sát quá trình làm việc của toàn bộ nhân viên tại điểm trường được phân công quản lý. Nắm bắt tình hình biến động thị trường, biến động đội ngũ,… báo cáo lên cấp trên và đưa ra đề xuất kịp thời.

Xây dựng và đào tạo đội ngũ sale theo quy trình, thường xuyên cải tiến quy trình để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

Xây dựng và triển khai kịch bản sale (tháng, quý, năm) và ngân sách thực hiện cho các hoạt động Sale Offline (tại các trường học, doanh nghiệp…) thu hút khách hàng tiềm năng; Triển khai kế hoạch, quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả từng chương trình, đảm bảo hiệu quả cao nhất dựa trên ngân sách được duyệt và theo. chỉ tiêu được do công ty đề ra, giao chỉ tiêu cho nhân viên.

Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng tiềm năng;

Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc theo lịch báo cáo đề ra.

Quản lý, lên lịch và kết hợp với đội ngũ Marketing hội sở tổ chức các sự kiện offline nhằm tạo ra được lượng khách hàng xung quanh trung tâm.

Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Am hiểu về giáo dục và đào tạo, quản trị kinh doanh.

Kỹ năng thuyết phục, giao tiếp, tổ chức tốt.

Năng lực lãnh đạo, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Đam mê kinh doanh, năng động, nhạy bén, chịu khó quan sát, biết đưa ra những ý kiến đóng góp phát triển cho bản thân và Công ty. .

Mong muốn phát triển bản thân, dám dấn thân, không ngại khó khăn.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ SEMOLA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 10 - 15tr/tháng + % Hoa hồng .

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định của nhà nước (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…).

Thưởng lễ, lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên du lịch hàng năm, YEP.

Cơ hội thăng tiến trong thời gian cực ngắn: từ 3 – 6 tháng làm việc.

