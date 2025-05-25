Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

- Tìm hiểu nghiên cứu các sản phẩm của công ty để giới thiệu và tư vấn cho các khách hàng.

- Lên kế hoạch và tìm kiếm nguồn khách hàng mới.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, đơn hàng, hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng duy trì và phát triển doanh số, lập danh sách khách hàng và thu hồi công nợ các khách.

- Maketing sản phẩm, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty.

- Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Làm báo cáo ngày, tuần, tháng, quý gửi trưởng bộ phận.

- Xây dựng kế hoạch doanh thu bán hàng thị trường nội địa

- Thực hiện, triển khai bán hàng để đạt được mục tiêu doanh thu BGĐ đã đưa ra cho thị trường nội địa.

- Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nhân sự thuộc bộ phận mình phụ trách nhằm đạt mục tiêu doanh số.

- Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thuộc bộ phận mình, quyết định khen thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc bộ phận.

- Tham mưu các công việc của phòng KD cho Trưởng phòng/Giám đốc KD

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ít nhất 4 năm.

- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc

- Thành thạo các công cụ tin học văn phòng

- Nhạy bén, tư duy logic và sáng tạo

- Có tinh thần cầu tiến và không ngừng học hỏi

- Kỹ năng: đàm phán, giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch, teambulidng hàng năm

Có xe đưa đón đi công tác các tỉnh, có chế độ công tác phí

Được tham gia BHXH đầy đủ.

Được trang bị PC, Laptop theo nhu cầu công việc.

Thu nhập cao, dựa theo kết quả doanh thu

Được hưởng phép năm, nghỉ có lương theo quy định của Luật.

Được xét nâng lương theo năng lực, thưởng Doanh thu, thưởng các ngày Lễ, Tết...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TSK

