Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai

1. Xây dựng Chiến lược và lập kế hoạch

Xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể cho phòng nhằm đạt được các mục tiêu mà công ty giao cho.

Hoạch định kế hoạch triển khai chi tiết đến từng nhân viên trong phòng

Phân tích, đánh giá và xác định cơ hội kinh doanh nhằm thúc đẩy và tăng tỷ lệ tăng trưởng trong thị trường hiện tại và tương lai.

Lập kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân viên nghiệp vụ theo yêu cầu của Công ty.

2. Tổ chức thực hiện

Xây dựng các chính sách, quy trình, hướng dẫn... mua hàng, bán hàng hiệu quả, tối ưu.

Giao nhiệm vụ cho NVMH, NVBH

Tham gia họp, tiếp khách cùng NV

Duy trì, phát triển mối quan hệ với các đối tác, khách hàng cùng NV

Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác của Phòng KD

Quản lý sát hoạt động mua hàng, bán hàng của NV nhằm đảm bảo đúng kế hoạch, mục tiêu, nguyên tắc, quy định và chính sách đề ra

Theo dõi, kiểm soát, đảm bảo các nội dung bảo mật thông tin của phòng

Báo cáo, đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh theo từng tuần, tháng, quý, năm từ đó đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả

Cập nhật kịp thời các chính sách về xuất khẩu, nhập khẩu để tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty giải quyết kịp thời đảm bảo không rủi ro cho Công ty

3. Kiểm tra giám sát

Giám sát, đánh giá nhân viên thường xuyên để xác định các vấn đề cần được thay đổi.

Đưa ra các giải pháp, hướng dẫn, lời khuyên cho NV để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát sinh

4. Đánh giá động viên, khen thưởng, kỷ luật

Định hướng cho nhân viên

Truyền động lực, nhiệt huyết cho nhân viên

Đánh giá năng suất, hiệu quả công việc

5. Xây dựng đội ngũ

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ

Xây dựng tính gắn kết cho đội ngũ nhân viên

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1. Trình độ học vấn tối thiểu:

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế.

Giao tiếp tiếng anh thành thạo

2. 2. Kinh nghiệm tối thiểu:

03 năm trở lên ở các vị trí tương đương

2. 3. Yêu cầu chuyên môn:

Chuyên ngành liên quan kinh doanh xuất nhập khẩu

2.4. Thái độ, phẩm chất:

Trung thực

Quyết đoán

Kiên trì

Cầu thị

2.5. Kỹ năng

Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giám sát công việc

Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe, truyền đạt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Kỹ năng xử lý tính huống và giải quyết vấn đề

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, báo cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

3. 1. Chế độ lương, thưởng

Thu nhập tốt và tăng trưởng nhanh

Lương cứng: từ 25.000.000VNĐ + thưởng kinh doanh

Thu nhập không giới hạn.

Hưởng thu nhập tháng thứ 13 theo quy định của Công ty hàng năm.

Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4-1/5, ngày 1/6, rằm trung thu, ngày 2/9, ngày 20/10, ngày thành lập công ty...)

Định kỳ điều chỉnh lương vào tháng 01 hàng năm theo chính sách của Công ty.

3. 2. Phúc lợi

Đóng bảo hiểm & các chế độ khác theo quy định của nhà nước và quy chế của công ty

Căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm công ty sẽ tổ chức du lịch nghỉ mát nhằm gắn kết toàn thể CBNV

3. 3. Môi trường làm việc

Môi trường làm việc quốc tế rộng mở, chuyên nghiệp.

Cơ hội giao lưu, gặp gỡ, làm việc với đa dạng đối tác nước ngoài từ nhiều nền văn hóa khác nhau

Cơ hội đi công tác nước ngoài thường xuyên

Được tham gia các khóa học bồi dưỡng phát triển chuyên môn, kỹ năng..

Địa chỉ: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

Thời gian làm việc : từ T2 đến hết sáng thứ 7. Sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM

