Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Xây dựng Chiến lược và lập kế hoạch
Xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể cho phòng nhằm đạt được các mục tiêu mà công ty giao cho.
Hoạch định kế hoạch triển khai chi tiết đến từng nhân viên trong phòng
Phân tích, đánh giá và xác định cơ hội kinh doanh nhằm thúc đẩy và tăng tỷ lệ tăng trưởng trong thị trường hiện tại và tương lai.
Lập kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân viên nghiệp vụ theo yêu cầu của Công ty.
2. Tổ chức thực hiện
Xây dựng các chính sách, quy trình, hướng dẫn... mua hàng, bán hàng hiệu quả, tối ưu.
Giao nhiệm vụ cho NVMH, NVBH
Tham gia họp, tiếp khách cùng NV
Duy trì, phát triển mối quan hệ với các đối tác, khách hàng cùng NV
Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác của Phòng KD
Quản lý sát hoạt động mua hàng, bán hàng của NV nhằm đảm bảo đúng kế hoạch, mục tiêu, nguyên tắc, quy định và chính sách đề ra
Theo dõi, kiểm soát, đảm bảo các nội dung bảo mật thông tin của phòng
Báo cáo, đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh theo từng tuần, tháng, quý, năm từ đó đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả
Cập nhật kịp thời các chính sách về xuất khẩu, nhập khẩu để tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty giải quyết kịp thời đảm bảo không rủi ro cho Công ty
3. Kiểm tra giám sát
Giám sát, đánh giá nhân viên thường xuyên để xác định các vấn đề cần được thay đổi.
Đưa ra các giải pháp, hướng dẫn, lời khuyên cho NV để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát sinh
4. Đánh giá động viên, khen thưởng, kỷ luật
Định hướng cho nhân viên
Truyền động lực, nhiệt huyết cho nhân viên
Đánh giá năng suất, hiệu quả công việc
5. Xây dựng đội ngũ
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ
Xây dựng tính gắn kết cho đội ngũ nhân viên

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1. Trình độ học vấn tối thiểu:
Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế.
Giao tiếp tiếng anh thành thạo
2. 2. Kinh nghiệm tối thiểu:
03 năm trở lên ở các vị trí tương đương
2. 3. Yêu cầu chuyên môn:
Chuyên ngành liên quan kinh doanh xuất nhập khẩu
2.4. Thái độ, phẩm chất:
Trung thực
Quyết đoán
Kiên trì
Cầu thị
2.5. Kỹ năng
Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giám sát công việc
Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe, truyền đạt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Kỹ năng xử lý tính huống và giải quyết vấn đề
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, báo cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

3. 1. Chế độ lương, thưởng
Thu nhập tốt và tăng trưởng nhanh
Lương cứng: từ 25.000.000VNĐ + thưởng kinh doanh
Thu nhập không giới hạn.
Thu nhập không giới hạn
Hưởng thu nhập tháng thứ 13 theo quy định của Công ty hàng năm.
Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, ngày 8/3, ngày 30/4-1/5, ngày 1/6, rằm trung thu, ngày 2/9, ngày 20/10, ngày thành lập công ty...)
Định kỳ điều chỉnh lương vào tháng 01 hàng năm theo chính sách của Công ty.
3. 2. Phúc lợi
Đóng bảo hiểm & các chế độ khác theo quy định của nhà nước và quy chế của công ty
Căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm công ty sẽ tổ chức du lịch nghỉ mát nhằm gắn kết toàn thể CBNV
3. 3. Môi trường làm việc
Môi trường làm việc quốc tế rộng mở, chuyên nghiệp.
Cơ hội giao lưu, gặp gỡ, làm việc với đa dạng đối tác nước ngoài từ nhiều nền văn hóa khác nhau
Cơ hội đi công tác nước ngoài thường xuyên
Được tham gia các khóa học bồi dưỡng phát triển chuyên môn, kỹ năng..
Địa chỉ: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian làm việc : từ T2 đến hết sáng thứ 7. Sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 834, đường Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

