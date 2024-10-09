Tuyển Trưởng phòng kinh doanh TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham mưu cho BGĐ về chiến lược, kế hoạch, và phương án hoạt động kinh doanh của từng dự án và sản phẩm theo từng giai đoạn cụ thể.

Xây dựng kế hoạch và mục tiêu doanh thu hàng tháng/quý/năm cho dự án kinh doanh của Công ty;. Đảm bảo việc triển khai hiệu quả kế hoạch và mục tiêu doanh thu hàng năm đã được phê duyệt; Xây dựng các quy trình tác nghiệp cho các hoạt động kinh doanh và trình phê duyệt; Xây dựng các chính sách bán hàng (bao gồm các chính sách về giá, chiết khấu, hậu mãi, v.v.) phù hợp với triết lý, chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty và trình Tổng Giám đốc phê duyệt; Nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến thị trường sản phẩm, các chủ trương và chính sách của Công ty để tham mưu cho các bên liên quan và thực hiện các kế hoạch hiệu quả nhất;

Xây dựng kế hoạch và mục tiêu doanh thu hàng tháng/quý/năm cho dự án kinh doanh của Công ty;.

Đảm bảo việc triển khai hiệu quả kế hoạch và mục tiêu doanh thu hàng năm đã được phê duyệt;

Xây dựng các quy trình tác nghiệp cho các hoạt động kinh doanh và trình phê duyệt;

Xây dựng các chính sách bán hàng (bao gồm các chính sách về giá, chiết khấu, hậu mãi, v.v.) phù hợp với triết lý, chiến lược, mục tiêu kinh doanh của Công ty và trình Tổng Giám đốc phê duyệt;

Nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến thị trường sản phẩm, các chủ trương và chính sách của Công ty để tham mưu cho các bên liên quan và thực hiện các kế hoạch hiệu quả nhất;

2. Tổ chức thực hiện, kiểm soát các mục tiêu kinh doanh

Đảm bảo sự tuân thủ các chính sách bán hàng này bởi các nhà phân phối, đại lý bán lẻ, khách hàng cá nhân của Công ty; Xây dựng các chương trình, kế hoạch bán hàng cụ thể cho từng dự án đảm bảo tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận, đồng thời theo đúng chủ trương của Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt; Đảm bảo việc triển khai và kiểm soát chi phí của các chương trình và kế hoạch bán hàng cụ thể đã được phê duyệt cho từng dự án theo từng giai đoạn kinh doanh; Phát triển hệ thống phân phối và đại lý bán lẻ các sản phẩm của Công ty;

Đảm bảo sự tuân thủ các chính sách bán hàng này bởi các nhà phân phối, đại lý bán lẻ, khách hàng cá nhân của Công ty;

Xây dựng các chương trình, kế hoạch bán hàng cụ thể cho từng dự án đảm bảo tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận, đồng thời theo đúng chủ trương của Ban Lãnh đạo Công ty phê duyệt;

Đảm bảo việc triển khai và kiểm soát chi phí của các chương trình và kế hoạch bán hàng cụ thể đã được phê duyệt cho từng dự án theo từng giai đoạn kinh doanh;

Phát triển hệ thống phân phối và đại lý bán lẻ các sản phẩm của Công ty;

3. Thực hiện các công việc khác do BGĐ phân công.

4. Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Ban Giám đốc (khi có yêu cầu) định kỳ, hoặc đột xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ

Tốt nghiệp đại học trở lên.

2. Kỹ năng

Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức công việc, am hiểu kinh doanh, thương mại

3. Kinh nghiệm

Ưu tiên người đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 3-5 năm

4. Sức khỏe, tính cách

Có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Trung thực, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.

Có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm.

Trung thực, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Hỗ trợ ăn trưa và thưởng doanh số Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

Hỗ trợ ăn trưa và thưởng doanh số

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin