Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 105 xuân hồng, phường 12, Tân Bình

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện công việc đạt hiệu quả tốt nhất

Lập kế hoạch kinh doanh cho từng thời điểm của từng dự án

Quản lý nhân viên kinh doanh

Có khả năng thu hút nhân sự tự lập nhóm, đẩy mạnh lực lương kinh doanh cho khu vực là một lợi thế

Đào tạo huấn luyện nhân viên kinh doanh phải am hiểu các sản phẩm của công ty

Chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh của phòng đạt hiệu quả công ty giao

Đôn đốc nhân viên thực hiện công tác bán hàng đạt hiệu quả theo kế hoạch công ty đề ra

Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có.

Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ của các đối tác, chủ đầu tư, chủ dự án, thổ cư.

Tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp kinh doanh hiệu quả.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

Thời gian làm việc: Thứ 3-Sáng CN (8h-17h; Sáng 8h-12h)

Nam/nữ độ tuổi: 25- 35 tuổi

Trình độ tối thiểu: Cao đẳng trở lên

Đam mê công việc kinh doanh trong lĩnh vực BĐS

Có kinh nghiệm làm quản lý ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Bất động sản

Am hiểu về thị trường BĐS, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng

Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch, quản lý, phân công công việc cho nhân viên cấp dưới

Có kỹ năng thuyết trình tốt

Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc

Tác phong chuyên nghiệp, kiên nhẫn

Có kinh nghiệm bán sản phẩm đất nền

Có khả năng thực hiện kế hoạch doanh số với Ban Giám đốc

Có khả năng tổ chức bán hàng.

Mức lương: 15 triệu + hoa hồng 30- 50 triệu + Hoa hồng quản lý 5 Triệu/GD + Thưởng 30%-40% lợi nhuận phòng (Trao đổi khi PV)

Được thưởng cổ phần công ty hàng năm theo hiệu quả công việc

Thưởng nóng theo dự án

Cơ hội thăng tiến: Đánh giá năng lực định kỳ:

+ Theo KPI

+ Theo đánh giá của BGĐ

+ Theo phát triển đội ngũ

Thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng trong công việc

Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động VN

Nhiều cơ hội thăng tiến do Công ty đang trên đà định hướng phát triển (có cơ hội thăng tiến lên các vị trí: GĐS, GĐCN, Phó TGĐ)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đoàn kết cùng phát triển vì mục tiêu chung

Được tham gia du lịch hàng năm cùng công ty

Được hỗ trợ xây dựng sàn riêng, công ty riêng

Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác ...

