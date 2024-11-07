Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh
- Hồ Chí Minh: 105 xuân hồng, phường 12, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh thực hiện công việc đạt hiệu quả tốt nhất
Lập kế hoạch kinh doanh cho từng thời điểm của từng dự án
Quản lý nhân viên kinh doanh
Có khả năng thu hút nhân sự tự lập nhóm, đẩy mạnh lực lương kinh doanh cho khu vực là một lợi thế
Đào tạo huấn luyện nhân viên kinh doanh phải am hiểu các sản phẩm của công ty
Chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh của phòng đạt hiệu quả công ty giao
Đôn đốc nhân viên thực hiện công tác bán hàng đạt hiệu quả theo kế hoạch công ty đề ra
Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có.
Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ của các đối tác, chủ đầu tư, chủ dự án, thổ cư.
Tham mưu cho Ban Giám đốc các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
Thời gian làm việc: Thứ 3-Sáng CN (8h-17h; Sáng 8h-12h)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tối thiểu: Cao đẳng trở lên
Đam mê công việc kinh doanh trong lĩnh vực BĐS
Có kinh nghiệm làm quản lý ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Bất động sản
Am hiểu về thị trường BĐS, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng
Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch, quản lý, phân công công việc cho nhân viên cấp dưới
Có kỹ năng thuyết trình tốt
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc
Tác phong chuyên nghiệp, kiên nhẫn
Có kinh nghiệm bán sản phẩm đất nền
Có khả năng thực hiện kế hoạch doanh số với Ban Giám đốc
Có khả năng tổ chức bán hàng.
Tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng cổ phần công ty hàng năm theo hiệu quả công việc
Thưởng nóng theo dự án
Cơ hội thăng tiến: Đánh giá năng lực định kỳ:
+ Theo KPI
+ Theo đánh giá của BGĐ
+ Theo phát triển đội ngũ
Thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng trong công việc
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động VN
Nhiều cơ hội thăng tiến do Công ty đang trên đà định hướng phát triển (có cơ hội thăng tiến lên các vị trí: GĐS, GĐCN, Phó TGĐ)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, đoàn kết cùng phát triển vì mục tiêu chung
Được tham gia du lịch hàng năm cùng công ty
Được hỗ trợ xây dựng sàn riêng, công ty riêng
Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
