Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VISION HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 104 Mai Thị Lựu, P. Đakao, Halo Buildings, VP Vision Space, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để thuyết phục và chốt giao dịch.

Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch mua bán bất động sản.

Chăm sóc khách hàng sau khi giao dịch hoàn tất.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Cập nhật thông tin thị trường bất động sản và các sản phẩm mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh / cho thuê bất động sản / văn phòng & dịch vụ văn phòng trọn gói.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kiến thức về thị trường bất động sản.

Có khả năng sử dụng các phần mềm máy tính văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm và năng động.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VISION HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VISION HOLDINGS

