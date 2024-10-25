Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 17 Triệu

Mức lương Từ 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 17 Triệu

Nắm vững kỹ thuật bán hàng đặc biệt là Telesales Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,.... Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ team Sales. Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member. Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,...) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm

Với Mức Lương Từ 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Sale leader tại các công ty phần mềm, website, thương mại điện tử Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh từ 10 người trở lên Hiểu biết về cách thức và mô hình tổ chức hệ thống call center, telesale Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, có kinh nghiệm hay hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế. Chịu được áp lực công việc. Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình Độ tuổi: 20 – 40 Tiếng Anh hoặc tiếng Trung giao tiếp là lợi thế

Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi cao, môi trường làm việc nước ngoài, cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình Lương: LCB 17triệu + hh (Có tăng lương cơ bản theo cấp bậc) Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN

