Tuyển Trưởng phòng kinh doanh HỘ KINH DOANH L SOUL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

HỘ KINH DOANH L SOUL
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
HỘ KINH DOANH L SOUL

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH L SOUL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Kho 16A

- 480F Cao Thắng, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và điều hành chiến lược kinh doanh cho các kênh: E-commerce, Online (social media), Offline (cửa hàng), Website – đảm bảo đồng bộ và tối ưu doanh số.
- Dẫn dắt và phát triển đội ngũ kinh doanh đa kênh trên 30 nhân sự, bao gồm team sales online, cửa hàng, telesales, CSKH...
- Phối hợp với các phòng ban liên quan: Marketing, Vận hành, Sản xuất để triển khai kế hoạch tăng trưởng hiệu quả.
- Phân tích số liệu bán hàng, hành vi người tiêu dùng và xu hướng thị trường để đưa ra giải pháp cải tiến kênh.
- Đề xuất chiến lược mở rộng hệ thống, phát triển doanh thu và kiểm soát ngân sách kênh bán hàng.
- Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc về hiệu quả hoạt động và các đề xuất chiến lược.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thực tế trong ngành thời trang bán lẻ.
- Có kinh nghiệm vận hành ít nhất 3/4 kênh bán hàng: E-commerce, Online, Offline, Website.
- Đã từng lead team từ 30 người trở lên, đặc biệt trong các hệ thống bán hàng đa kênh.
- Tư duy chiến lược, quyết liệt, chịu áp lực cao và sẵn sàng “lăn xả” trong môi trường startup tăng trưởng nhanh.
- Ưu tiên ứng viên từng xây dựng hệ thống từ giai đoạn đầu và đã có thành công thực tế với doanh nghiệp startup.
- Tiếng Anh tốt, có thể làm việc với đối tác quốc tế và báo cáo bằng tiếng Anh.

Tại HỘ KINH DOANH L SOUL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận ( Tùy khả năng và kinh nghiệm làm việc) + hoa hồng bán hàng
- Tham gia BHXH + 12 ngày phép sau thử việc
- Các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty - Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm
- Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
- Thưởng theo hiệu quả công việc + tháng 13
- Làm việc trong môi trường trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH L SOUL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH L SOUL

HỘ KINH DOANH L SOUL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 257B Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh , Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

