Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Helen Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 15 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh đảm bảo doanh thu:

2. Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh:

3. Phát triển mối quan hệ khách hàng, đối tác và mở rộng thị trường:

4. Xây dựng và tối ưu các quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến chốt

5. Báo cáo công việc và kế hoạch triển khai với Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing/các ngành tương tự.

Kinh nghiệm (bao gồm thời gian, quy mô (nhân sự, tiền (ngân sách), cơ sở vật chất (công nghệ, chi nhánh, Công ty )) và vốn tích lũy (networking))

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, với ít nhất 3-5 năm ở vị trí Giám đốc/trưởng phòng đội ngũ kinh doanh.

Từng triển khai các dự án thành công trong việc tăng trưởng doanh số và mở rộng thị trường đạt kết quả 50 - 100 tỷ/ năm

Kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp, bệnh viện, y tế, bảo hiểm, tài chính và có networking trade B2B, B2C tối thiểu 3 -5 năm.

Tại Công ty Cổ Phần Helen Care Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Helen Care

