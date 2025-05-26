Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược kinh doanh, tìm kiếm phát triển mạng lưới khách hàng có nhu cầu dịch vụ Logistic (vận chuyễn nội địa, nguyên chuyến, vận tải quốc tế đường biển, đường hàng không,...)
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận nghiệp vụ đúng quy trình và thủ tục, cung cấp giải pháp vận chuyến và logistics tốt nhất cho khách hàng
Giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên.
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc đàm phán, giao dịch với khách hàng
Thực hiện một số công tác khác do Ban Giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: dưới 40 tuổi.
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Trưởng Phòng Kinh Doanh hoặc Giám Đốc Kinh
Doanh dịch vụ giao nhận vận tải, logistics, chuyển phát nhanh

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng + thưởng + hoa hồng. (Tthu nhập không giới hạn, tùy năng lực)
- Xét tăng lương 1 lần/năm, lương tháng 13.
- Thưởng nóng, thưởng doanh thu, thưởng doanh số...
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, trợ cấp,...
- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Đi du lịch trong ngoài nước hàng năm, teambuilding,...
- Công ty cung cấp laptop và điện thoại, văn phòng phẩm... phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kylin

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 5.09 ,Lầu 5, Toà Nhà ST Moritz, Số 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

