Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP SÀI GÒN HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

CÔNG TY CP SÀI GÒN HOA
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY CP SÀI GÒN HOA

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CP SÀI GÒN HOA

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 74/2/1D, đường 36, Phường Linh Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

· Chốt đơn chớp nhoáng từ các khách sỉ, vườn, vựa kiểng, công ty cảnh quan
· Dẫn dắt đội ngũ bán hàng (B2B & B2C) đạt và vượt doanh số ngày- tháng- năm
· Đóng góp, xây dựng chiến lược phát triển thị trường – mở rộng hệ khách hàng.
· Phối hợp phòng thiết kế, kỹ thuật để tạo giải pháp trọn gói cho khách.
· Cải tiến quy trình bán hàng, chăm sóc khách, báo giá – đấu thầu.
· Góp phần làm cho “mỗi đơn hàng là một trải nghiệm xanh đáng nhớ”.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên thực tế trong ngành cảnh quan, cây xanh hoặc lĩnh vực liên quan: nội thất, xây dựng, cây xanh, vật liệu…
từ 3 năm trở lên
thực tế trong ngành cảnh quan, cây xanh hoặc lĩnh vực liên quan
nội thất, xây dựng, cây xanh, vật liệu…
Từng quản lý team kinh doanh tối thiểu 5-7 người.
Biết cách “chốt khách” từ anh nông dân yêu cây, chị xinh đẹp ở văn phòng đến chủ đầu tư khó tính
Tư duy hệ thống và đổi mới – hành động thực tế – không ngại việc.
Yêu thiên nhiên, thích cây, thích làm việc có ý nghĩa và lâu dài.

Tại CÔNG TY CP SÀI GÒN HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15–40triệu (lương cứng + thưởng + hoa hồng).
Thu nhập từ 15–40triệu
Mức doanh số rõ ràng, minh bạch, có thưởng nóng khi chốt đơn xuất sắc.
Môi trường xanh, đồng đội trẻ, năng lượng cao, thường xuyên phủ sóng các kênh Visual
Được đào tạo thêm về sản phẩm, chiến lược, kỹ năng lãnh đạo.
Làm việc tại Thủ Đức – gần cây, gần khách, gần cơ hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀI GÒN HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP SÀI GÒN HOA

CÔNG TY CP SÀI GÒN HOA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 74/2/1D, đường 36, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

