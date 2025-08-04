Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 19 Triệu

Mức lương 16 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 16 - 19 Triệu

Xây dựng và triển khai các kế hoạch và các hoạt động marketing phù hợp trong từng thời điểm.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi, thi đua doanh số....để thúc đẩy tăng trưởng doanh số của công ty.

Trực tiếp tham gia lên ý tưởng và thiết kế slide, banner, hình ảnh, chỉnh sửa clip giới thiệu sản phẩm/thương hiệu

Biết sử dụng các công cụ AI và các phần mềm thiết kế như Canva, Photoshop, Premiere, CapCut hoặc các công cụ tương tự.

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing.

Với Mức Lương 16 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông đa phương tiện hoặc tương đương.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý team Marketing trong ngành Logistic

Thành thạo thiết kế slide, banner, hình ảnh truyền thông, cắt dựng clip đơn giản

Biết tổ chức, set up kỹ thuật và thực hiện các buổi livestream, đào tạo.

Có kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình và lập kế hoạch tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000- 19.000.000 VND

Phụ cấp: 900.000 VNĐ, chuyên cần: 300.000 VNĐ, gửi xe

Thời gian thử việc: 2 tháng. Lương thử việc: 85% lương chính thức

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin