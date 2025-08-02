Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa ROMA Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
2. Nghiên cứu và đưa ra giải pháp làm brand hiệu quả trên các nền tảng phù hợp với ngành nghề và mục tiêu công ty.
3. Triển khai và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Brand
4. Quản lý và đào tạo nhân viên cấp dưới
5. Tiếp cận, đàm phán và chốt hợp đồng.
6.Báo cáo định kỳ theo quy định & yêu cầu của Ban giám đốc
7. Công việc khác: Theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính Nam/nữ: Ưu tiên biết lái xe ô tô ( công ty cấp xe)
Năm sinh: 1986 - 1994
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc.
Có kỹ năng quản lý và điều hành. Tư duy rõ ràng, hiện đại.
Tinh thần làm việc quyết liệt.
Sử dụng thành thạo các kỹ năng máy tính.
Năm sinh: 1986 - 1994
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc.
Có kỹ năng quản lý và điều hành. Tư duy rõ ràng, hiện đại.
Tinh thần làm việc quyết liệt.
Sử dụng thành thạo các kỹ năng máy tính.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 20M-22M/ Tháng + Thưởng % doanh thu
Thử việc 1-2 tháng 85% lương
Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau tháng thử việc
Được thưởng lương tháng 13. ( Tùy theo tình hình kinh Doanh cty)
Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (điện thoại, máy tính). Phụ cấp tiền điện thoại 100k/ tháng
Cấp vé xe tháng gửi xe tại tòa nhà
Cấp xe ô tô nếu đi công tác, ngoại giao
Cấp đồng phục, thẻ đeo
Chỗ ăn riêng, tủ lạnh, lò vi sóng...
Lộ trình thăng tiến đầy đủ
Hưởng chế độ phép năm.
Xét khen thưởng thành tích cuối năm.
Thưởng đột xuất nếu có thành tích tốt…
Được tham gia chương trình GWP(Great Work Place) inside, Outside, du lịch
Thử việc 1-2 tháng 85% lương
Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau tháng thử việc
Được thưởng lương tháng 13. ( Tùy theo tình hình kinh Doanh cty)
Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (điện thoại, máy tính). Phụ cấp tiền điện thoại 100k/ tháng
Cấp vé xe tháng gửi xe tại tòa nhà
Cấp xe ô tô nếu đi công tác, ngoại giao
Cấp đồng phục, thẻ đeo
Chỗ ăn riêng, tủ lạnh, lò vi sóng...
Lộ trình thăng tiến đầy đủ
Hưởng chế độ phép năm.
Xét khen thưởng thành tích cuối năm.
Thưởng đột xuất nếu có thành tích tốt…
Được tham gia chương trình GWP(Great Work Place) inside, Outside, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI