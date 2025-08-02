Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN T&T VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa ROMA Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

1. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.

2. Nghiên cứu và đưa ra giải pháp làm brand hiệu quả trên các nền tảng phù hợp với ngành nghề và mục tiêu công ty.

3. Triển khai và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Brand

4. Quản lý và đào tạo nhân viên cấp dưới

5. Tiếp cận, đàm phán và chốt hợp đồng.

6.Báo cáo định kỳ theo quy định & yêu cầu của Ban giám đốc

7. Công việc khác: Theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính Nam/nữ: Ưu tiên biết lái xe ô tô ( công ty cấp xe)

Năm sinh: 1986 - 1994

Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm vị trí tương đương.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc.

Có kỹ năng quản lý và điều hành. Tư duy rõ ràng, hiện đại.

Tinh thần làm việc quyết liệt.

Sử dụng thành thạo các kỹ năng máy tính.

Quyền Lợi

Lương cứng: 20M-22M/ Tháng + Thưởng % doanh thu

Thử việc 1-2 tháng 85% lương

Chế độ bảo hiểm đầy đủ sau tháng thử việc

Được thưởng lương tháng 13. ( Tùy theo tình hình kinh Doanh cty)

Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (điện thoại, máy tính). Phụ cấp tiền điện thoại 100k/ tháng

Cấp vé xe tháng gửi xe tại tòa nhà

Cấp xe ô tô nếu đi công tác, ngoại giao

Cấp đồng phục, thẻ đeo

Chỗ ăn riêng, tủ lạnh, lò vi sóng...

Lộ trình thăng tiến đầy đủ

Hưởng chế độ phép năm.

Xét khen thưởng thành tích cuối năm.

Thưởng đột xuất nếu có thành tích tốt…

Được tham gia chương trình GWP(Great Work Place) inside, Outside, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển

