Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Mức lương
22 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà SN Việt Nam, 139 Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

1. Hoạch định bộ mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển (10%)
Tiếp nhận định hướng, chiến lược phát triển của Ban R&D Phân tích bối cảnh để hoạch định mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động, kế hoạch PnL của Phòng
Tiếp nhận định hướng, chiến lược phát triển của Ban R&D
Phân tích bối cảnh để hoạch định mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động, kế hoạch PnL của Phòng
2. Thiết kế tổ chức và tổ chức và quản lý hoạt động nhân sự (10%)
Phân tích, xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự của Phòng Xây dựng mô tả công việc, từ điển năng lực, quy định đo lường đánh giá hiệu suất, hiệu quả công việc nhân sự. Phối hợp Ban NSHC tuyển dụng, đào tạo nhân sự
Phân tích, xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự của Phòng
Xây dựng mô tả công việc, từ điển năng lực, quy định đo lường đánh giá hiệu suất, hiệu quả công việc nhân sự.
Phối hợp Ban NSHC tuyển dụng, đào tạo nhân sự
3. Kiểm soát tiến trình và đánh giá kết quả thực hiện (45%)
Xây dựng quy trình thực hiện công việc, tiêu chuẩn phối hợp, hệ thống báo cáo của Phòng Kiểm soát tiến trình thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của của Phòng, xử lý các vấn đề phát sinh
Xây dựng quy trình thực hiện công việc, tiêu chuẩn phối hợp, hệ thống báo cáo của Phòng
Kiểm soát tiến trình thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của của Phòng, xử lý các vấn đề phát sinh
4. Lãnh đạo tạo động lực và phát triển nhân sự. (15%)
Xây dựng Career Path- Lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. Thực hiện công tác đánh giá nhân sự.
Xây dựng Career Path- Lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
Thực hiện công tác đánh giá nhân sự.
5. Xây dựng và phát triển văn hoá Công Ty. (10%)
6. Phụ trách các hoạt động phối hợp nội bộ và phối hợp các đơn vị bên ngoài của cơ sở HCM (10%)

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1, Học vấn: Tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế, thương mại....
2, Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm trong lĩnh lực sáng tạo và sản xuất các nội dung số, quyền sở hữu trí tuệ Có kinh nghiệm và am hiểu các hoạt động kinh doanh trên youtube và các nền tảng số khác, ngoại ngữ, sử dụng phần mềm Có kinh nghiệm các hoạt động quản lý tổ chức đơn vị kinh doanh quy mô từ 10 người trở lên, am hiểu luật doanh nghiệp, luật lao động.
Có kinh nghiệm trong lĩnh lực sáng tạo và sản xuất các nội dung số, quyền sở hữu trí tuệ
Có kinh nghiệm và am hiểu các hoạt động kinh doanh trên youtube và các nền tảng số khác, ngoại ngữ, sử dụng phần mềm
Có kinh nghiệm các hoạt động quản lý tổ chức đơn vị kinh doanh quy mô từ 10 người trở lên, am hiểu luật doanh nghiệp, luật lao động.
3, Kiến thức
Am hiểu lĩnh vực sáng tạo, các sản phẩm sáng tạo, quyền với sản phẩm sáng tạo Am hiểu sản xuất và có khả năng xây dựng quy trình, tiêu chí, tiêu chuẩn và kiểm soát Hiểu biết về khách hàng, đối thủ, nền tảng kinh doanh Có khả năng học hỏi ứng dụng AI, ứng dụng công nghệ nhanh nhanh chóng.
Am hiểu lĩnh vực sáng tạo, các sản phẩm sáng tạo, quyền với sản phẩm sáng tạo
Am hiểu sản xuất và có khả năng xây dựng quy trình, tiêu chí, tiêu chuẩn và kiểm soát
Hiểu biết về khách hàng, đối thủ, nền tảng kinh doanh
Có khả năng học hỏi ứng dụng AI, ứng dụng công nghệ nhanh nhanh chóng.
4, Năng lực:
Khả năng phân tích, đánh giá, nhận diện nhu cầu thị trường và thích ứng với sự thay đổi Khả năng hoạch định, xác lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch Khả năng tổ chức và kiểm soát mục tiêu Năng lực quản lý và đào tạo hỗ trợ và phát triển nhân sự Khả năng kết nối, tạo động lực, xây dựng mối quan hệ tốt với nội bộ, đối tác, khách hàng
Khả năng phân tích, đánh giá, nhận diện nhu cầu thị trường và thích ứng với sự thay đổi
Khả năng hoạch định, xác lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch
Khả năng tổ chức và kiểm soát mục tiêu
Năng lực quản lý và đào tạo hỗ trợ và phát triển nhân sự
Khả năng kết nối, tạo động lực, xây dựng mối quan hệ tốt với nội bộ, đối tác, khách hàng

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1, CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG
Thu nhập 22 – 30 triệu + phụ cấp trách nhiệm Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)
Thu nhập 22 – 30 triệu + phụ cấp trách nhiệm
Thu nhập 22 – 30 triệu
+ phụ cấp trách nhiệm
Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng
Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect
Thời gian làm việc: Từ 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1 tiếng)
Từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm cách tuần)
2, PHÚC LỢI:
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ Quỹ hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn
Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức
Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ
Quỹ hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn
3, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:
Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN: Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Quản lý cấp trung/Quản lý dự án (Trưởng nhóm/Trưởng dự án) - Quản lý cấp cao (Trưởng phòng/Trưởng bộ phận) - Lãnh đạo cấp trung (Giám đốc chức năng)
Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng
Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:
Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia
Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Quản lý cấp trung/Quản lý dự án (Trưởng nhóm/Trưởng dự án) - Quản lý cấp cao (Trưởng phòng/Trưởng bộ phận) - Lãnh đạo cấp trung (Giám đốc chức năng)
4, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - VĂN HÓA - GIÁ TRỊ XÃ HỘI:
Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ
Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình
Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội
Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: TQ Building, Ngõ 111 Triều Khúc, Triều Khúc, Tân Triều

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

