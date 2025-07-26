Tuyển Video Editor Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2025
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TQ Building, ngõ 111 Triều Khúc, Thanh Trì, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1.Biên tập, chỉnh sửa video hoạt hình 2D từ video có sẵn
- Phối hợp với Biên kịch và Quản trị kênh để đảm bảo nội dung truyền tải rõ ràng, hấp dẫn và phù hợp độ tuổi.
- Lồng ghép âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và chuyển động mượt mà, thu hút trẻ em.
- Sáng tạo thêm về hiệu ứng, chuyển cảnh, nhạc nền nhằm tăng tính giải trí và khả năng lan truyền
- Tối ưu video theo định dạng, tỷ lệ khung hình và độ dài phù hợp từng nền tảng (YouTube, TikTok, Facebook,...)
- Chủ động tìm kiếm, học hỏi và cập nhật những xu hướng, kiến thức ngành
2. Thực hiện quay, dựng các video, tvc… cho các dự án của đơn vị

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trường cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành thiết kế đồ họa, thiết kế nội dung, truyền thông, Marketing…, hoặc các khóa học, chứng chỉ về các ngành trên.
- Sử dụng thành thạo các máy móc, phần mềm về dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh như: Adobe Premiere, After Effect, CapCut, Photoshop,..
- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc tại vị trí Video Editor
- Có sản phẩm mẫu (gửi link sản phẩm mẫu kèm theo cv)
- Ưu tiên có kiến thức nền tảng về Youtube

Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 8-15 Triệu
- Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết (08/03; 10/03 âm lịch; 30/04; 01/05; 02/09; 17/09; 20/10; 19/11; 24/12)
- Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.
- Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức
- Khám sức khỏe hàng năm
- Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng
- Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:
+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia - Chuyên gia cao cấp
+ Nhân viên - Chuyên viên - Trưởng nhóm - Trưởng bộ phận - Giám đốc chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: TQ Building, Ngõ 111 Triều Khúc, Triều Khúc, Tân Triều

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

