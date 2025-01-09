Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Sơn Đông làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 900 - 1,000 USD

SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG:

01 Giám Sát Thương Mại tại Tỉnh Hà Nội

01 Giám Sát Thương Mại tại Tỉnh Vĩnh Phúc

01 Giám Sát Thương Mại tại Tỉnh Bắc Giang

01 Giám Sát Thương Mại tại Tỉnh Thái Nguyên

01 Giám Sát Thương Mại tại Tỉnh Hà Tĩnh

01 Giám Sát Thương Mại tại Tỉnh Quảng Bình

01 Giám Sát Thương Mại tại Tỉnh Hà Nam

01 Giám Sát Thương Mại tại Tỉnh Hưng Yên

01 Giám Sát Thương Mại tại Tỉnh Thanh Hoá

I. VAI TRÒ: Quản lý hiệu quả và hiệu suất Sales rep để đạt chỉ tiêu doanh số ở các cấp độ địa bàn phục vụ, Khu vực, Vùng và Công ty.

