Tuyển Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 243 Diên Hồng, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

­ Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh logictics:
+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới, quản lý, chỉ đạo cho đội ngũ kế hoạch, chiến lược.
+ Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh: cập nhật liên tục thông tin về thị trường, xu hướng tiêu dùng, chính sách để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động tài chính và ngân sách của phòng xuất nhập khẩu.
- Quản lý các hoạt động chung liên quan đến sản xuất và cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
- Phân tích báo cáo tài chính, doanh số bán hàng và các loại tài liệu liên quan đến hiệu suất khác để đưa ra giải pháp tiếp tục phát huy hoặc khắc phục kịp thời.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Logictics hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Chuyên môn: Hiểu biết chuyên sâu về ngành logistics
- Giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh tốt
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.
- Có kỹ năng quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận tuỳ theo năng lực
Thưởng lương tháng thứ 13,14 theo quy định công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng chế độ bảo hiểm theo luật lao động và các đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: - Trụ sở chính: 243 Diên Hồng, Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

