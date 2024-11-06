Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô BT2 - Ô số 49 - Bắc Linh Đàm - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội - Việt Nam, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Thực hiện triển khai các hoạt động truyền thông online

• Hỗ trợ việc truyền thông chiến lược, truyền tải các thông điệp từ Ban lãnh đạo, triển khai chính sách/sự kiện đãi ngộ, chương trình, hoạt động trong công ty nhằm xây dựng và đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp

• Triển khai tổ chức các Event nội bộ được phân công

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ đào tạo: Đại học (Chuyên ngành: truyền thông, Marketing; báo chí; nhân sự hoặc tương đương)

• Tin học: Kỹ năng Word, Excel, Powerpoint ở mức khá; hiểu biết về các phần mềm thiết kế video, ảnh (sử dụng được 1 trong số các phần mềm này là lợi thế).

• Ngoại ngữ: Không

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực truyền thông, truyền thông nội bộ

• Tố chất, phẩm chất, tính cách: Là người có khả năng kết nối, tư duy tích cực; Chủ động trong tương tác và tinh thần sẵn sàng học hỏi, cống hiến

Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập và phúc lợi hấp dẫn.

• Được làm việc trong một môi trường trẻ, cạnh tranh lành mạnh.

• Được tham Các hoạt động Team building, Gala, các hoạt động văn hóa nội bộ định kỳ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng

