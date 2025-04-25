Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH DIGIBIRD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH DIGIBIRD
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY TNHH DIGIBIRD

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH DIGIBIRD

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13 Đường số 7a, khu đô thị An Phú An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Viết bài chuẩn SEO cho website về các chủ đề: chuyển đổi số, phần mềm quản lý doanh nghiệp, giải pháp công nghệ.
Lên kế hoạch và viết nội dung cho các kênh truyền thông như Facebook, LinkedIn, TikTok và YouTube.
Phối hợp tái sử dụng và điều chỉnh nội dung giữa các nền tảng để tăng hiệu quả truyền thông.
Lên ý tưởng và thực hiện video truyền thông ngắn về các chủ đề công nghệ, hành trình số hóa, chia sẻ kiến thức hoặc case study khách hàng.
Duy trì lịch đăng tải đều đặn theo kế hoạch nội dung nhóm.
Làm việc cùng Leader và các thành viên khác để xây dựng kế hoạch nội dung theo tuần/tháng.
Góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu DigiBird trên các nền tảng số.
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ.
Chủ động tiếp nhận phản hồi, điều chỉnh nội dung và hình thức thể hiện phù hợp với định hướng thương hiệu.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có góc nhìn và đam mê với lĩnh vực Marketing B2B, đặc biệt là trong mảng công nghệ, phần mềm, SaaS, giải pháp số.
Kỹ năng viết tốt, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.
Tư duy sáng tạo, chủ động đề xuất nội dung mới.
Biết sử dụng các công cụ AI hỗ trợ viết bài, tạo hình ảnh là một lợi thế.
Biết thiết kế cơ bản (Canva/Photoshop) và cắt ghép video đơn giản (CapCut hoặc tương tự).
Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, cầu tiến.
Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DIGIBIRD Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc thực tế trong môi trường công nghệ hiện đại, chuyên sâu về chuyển đổi số và phát triển phần mềm.
Được cấp dấu mộc thực tập và cơ hội trở thành nhân sự chính thức
Hỗ trợ tư liệu và hướng dẫn chi tiết để hoàn thành báo cáo thực tập đạt kết quả tốt tại trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGIBIRD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DIGIBIRD

CÔNG TY TNHH DIGIBIRD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 99 Tạ Hiện, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

