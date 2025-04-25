Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH DIGIBIRD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH DIGIBIRD
- Hồ Chí Minh: 13 Đường số 7a, khu đô thị An Phú An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Viết bài chuẩn SEO cho website về các chủ đề: chuyển đổi số, phần mềm quản lý doanh nghiệp, giải pháp công nghệ.
Lên kế hoạch và viết nội dung cho các kênh truyền thông như Facebook, LinkedIn, TikTok và YouTube.
Phối hợp tái sử dụng và điều chỉnh nội dung giữa các nền tảng để tăng hiệu quả truyền thông.
Lên ý tưởng và thực hiện video truyền thông ngắn về các chủ đề công nghệ, hành trình số hóa, chia sẻ kiến thức hoặc case study khách hàng.
Duy trì lịch đăng tải đều đặn theo kế hoạch nội dung nhóm.
Làm việc cùng Leader và các thành viên khác để xây dựng kế hoạch nội dung theo tuần/tháng.
Góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu DigiBird trên các nền tảng số.
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ.
Chủ động tiếp nhận phản hồi, điều chỉnh nội dung và hình thức thể hiện phù hợp với định hướng thương hiệu.
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng viết tốt, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.
Tư duy sáng tạo, chủ động đề xuất nội dung mới.
Biết sử dụng các công cụ AI hỗ trợ viết bài, tạo hình ảnh là một lợi thế.
Biết thiết kế cơ bản (Canva/Photoshop) và cắt ghép video đơn giản (CapCut hoặc tương tự).
Tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, cầu tiến.
Có laptop cá nhân phục vụ công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DIGIBIRD Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp dấu mộc thực tập và cơ hội trở thành nhân sự chính thức
Hỗ trợ tư liệu và hướng dẫn chi tiết để hoàn thành báo cáo thực tập đạt kết quả tốt tại trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGIBIRD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI