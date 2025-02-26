Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng (8

- 12 triệu) Thưởng KPIs, các dịp Lễ/Tết, lương tháng thứ 13. Làm việc trong môi trường giáo dục văn minh, chuyên nghiệp, cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân. Được đào tạo chuyên môn theo quy trình chuyên nghiệp. Có cơ hội nâng cao khả năng Tiếng Anh, tăng hiểu biết về giáo dục và văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định; Hưởng chế độ lương, thưởng theo quy định của công ty; Hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định của công ty, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Hỗ trợ Sale & xử lý hợp đồng
Hỗ trợ Sale & xử lý hợp đồng
Gọi điện, tư vấn khách hàng, trả lời tin nhắn, điện thoại.
Tương tác với khách hàng trên fanpage, trả lời bình luận, tin nhắn.
Thu thập thông tin, thẩm định hồ sơ và kết nối khách hàng với Giám đốc tư vấn.
kết nối khách hàng với Giám đốc tư vấn.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và ký hợp đồng.
Soạn hợp đồng, trình ký, bàn giao cho khách hàng.
Cập nhật tình trạng thanh toán, bàn giao hồ sơ cho bộ phận thụ lý.
Lưu trữ, quản lý hồ sơ hợp đồng.
Phối hợp với bộ phận Thụ lý để đảm bảo quy trình hồ sơ suôn sẻ
2/ Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Theo dõi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm hồ sơ, trước và sau khi ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng trước/sau khi bay, hỗ trợ giải đáp các vấn đề phát sinh.
Duy trì kết nối với học viên cũ, cập nhật tình hình du học sinh.
Hỗ trợ tổ chức sự kiện tuyển sinh, hội thảo du học.
.
3/ Tham gia đào tạo, phối hợp nội bộ & báo cáo
Tham gia đào tạo, phối hợp nội bộ & báo cáo
Viết bài, làm nội dung (bài viết, video, hình ảnh) liên quan đến du học.
Tham gia các buổi đào tạo với đại diện trường để nâng cao chuyên môn.
Đọc, cập nhật thông tin mới về các chính sách mới liên quan đến du học các nước
Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các hoạt động quảng bá.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để nâng cao hiệu quả công việc.
Báo cáo hàng ngày, tuần, tháng với quản lý trực tiếp về kết quả công việc, khó khăn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cam kết gắn bó làm việc lâu dài, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Tính cách phù hợp: Nhanh nhẹn, linh hoạt.
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ thân thiện, có tư duy dịch vụ khách hàng.
Giọng nói dễ nghe, không ngọng, không lắp.
Bắt buộc: Khả năng viết và giao tiếp tốt. Sử dụng Tiếng Anh thành thạo (IELTS 6.5)

Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD

CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Gold Tower - 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

