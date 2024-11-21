Tuyển Network Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Network Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CMC Tower, Duy Tân, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

– Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phù hợp cho các sản phẩm: Network, tích hợp hệ thống, bảo mật thông tin...
– Nghiên cứu các giải pháp về SDWAN, ILL, DDOS, Cloud Express..
– Kết hợp với bộ phận kinh doanh gặp gỡ khách hàng, Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, đội ngũ nội bộ để xây dựng giải pháp kỹ thuật, dự án, ngân sách. Từ đó,phân tích nhu cầu, xây dựng giải pháp phù hợp và trình bày mô hình đáp ứng yêu cầu khách hàng
– Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng. Hệ thống hóa và quản lý tài liệu liên quan đến đề xuất giải pháp dịch vụ cho các khách hàng
– Phối hợp với đội ngũ triển khai để quản trị, giám sát triển khai, vận hành và khắc phục sự cố, đảm bảo chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng
– Tư vấn cho trưởng bộ phận về sản phẩm cũng như các chiến lược cạnh tranh
– Báo cáo cho trưởng bộ phận các yêu cầu của khách hàng, cập nhật thị trường và đưa ra những ý kiến cho các kế hoạch bán hàng

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn:
Về kĩ năng mềm:

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):
Mức lương 25 – 30M + thưởng dự án + KPI tháng/quý/năm
Cơ hội thử thách và phát triển
Văn hoá môi trường làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà CMC, 11 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

