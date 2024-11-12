Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chat/Gọi điện tư vấn theo data có sẵn (Chủ yếu là chat);

Tiếp cận, giới thiệu, tư vấn học viên về sản phẩm dịch vụ của công ty (khoá học Offline, Online, Kaiwa .....) để đảm bảo kế hoạch kinh doanh;

Duy trì và xây dựng mối quan hệ với học viên để cung cấp, tư vấn hiệu quả thông qua điện thoại, Mess, Zalo,...

Xây dựng kênh bán hàng qua các nền tảng: Facebook, Zalo,...

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật tối thiểu N5 (Ưu tiên N4, N3).

Có laptop cá nhân.

Không yêu cầu bằng cấp.

Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn, CSKH... (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Ưu tiên các bạn có thể làm lâu dài.

Ưu tiên ứng viên có khả năng xây dựng network với khách hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Có giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý tình huống tốt.

Tin học văn phòng căn bản (Word, Excel...).

Ưu tiên ứng viên sáng tạo, thích ứng nhanh, ham học hỏi.

Ưu tiên có kỹ năng quản lý thời gian.

Ưu tiên độ tuổi từ 22-30.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Tính lương theo KPIs (6.000.000đ - 8.000.000đ + doanh số + phụ cấp ca tối 1tr + phụ cấp ăn ca 500k) => Thu nhập trung bình 13.000.000/tháng.

Có sẵn data khách hàng.

Được tham gia các khóa học nội bộ và các khoá học nâng cao nghiệp vụ- chuyên môn.

Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty:

Chế độ khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch 1-2 lần/ năm.

Teambuilding nội bộ công ty thường xuyên.

Thời gian nghỉ giữa giờ hàng ngày...

Có nghỉ ngày Tái tạo sức lao động (không tính ngày nghỉ phép theo quy định của Nhà nước).

Có ngày nghỉ cho nhân viên nữ 01 ngày/tháng (không tính ngày nghỉ phép theo quy định của Nhà nước).

Được nghỉ và thưởng các ngày lễ - Tết theo quy định của luật LĐ và công ty.

Được đóng BH và hưởng các chế độ khác theo quy định của luật LĐ.

Được học ngoại ngữ: Tiếng Nhật miễn phí.

Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

