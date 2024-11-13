Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tham gia nghiên cứu, phân tích thị trường và nhu cầu của học viên trong lĩnh vực đào tạo CNTT.

Đóng góp ý tưởng phát triển các khóa học và dịch vụ đào tạo mới, phù hợp với xu hướng công nghệ và nhu cầu thực tế.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa sản phẩm/dịch vụ hiện có, đảm bảo chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm.

Thực hiện các báo cáo đánh giá về hiệu quả sản phẩm, dịch vụ, từ đó đề xuất cải tiến.

Theo dõi, cập nhật các công nghệ mới và áp dụng chúng vào việc cải thiện sản phẩm.

Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc lập kế hoạch phát triển sản phẩm dài hạn và chiến lược phát triển dịch vụ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành liên quan đến CNTT, Kinh doanh hoặc các ngành tương tự.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, dịch vụ (ưu tiên lĩnh vực giáo dục hoặc CNTT).

Có hiểu biết về các xu hướng công nghệ mới như Full-stack Development, Data Analysis, AI, Big Data,... là một lợi thế.

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác để đạt mục tiêu chung.

Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức mới và thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, UPTO 20M-25M

UPTO 20M-25M

Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty, tích điểm học tập, phát triển G-Point trên hệ thống Quản lý của công ty.

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Thoải mái tinh thần: Phát nhạc theo yêu cầu mỗi ngày, hoa quả tươi, các hoạt động teambuilding gắn kết...

Đóng BHXH theo quy định nhà nước và chăm sóc sức khỏe định kỳ của Rikkei Care

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin