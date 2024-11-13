Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và chốt đơn về những khóa học giao tiếp Tiếng Anh 1-1 với giáo viên nước ngoài cho Khách hàng (Không yêu cầu ra ngoài tìm kiếm Khách hàng).

Tư vấn cho khách hàng qua hình thức Telesales (được cung cấp điện thoại) theo Data tiềm năng có sẵn và được cung cấp hàng ngày.

Hỗ trợ Khách hàng hoàn tất các thủ tục khi đăng ký khóa học.

Chăm sóc và phát triển Khách hàng tiềm năng.

Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM

Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có kinh nghiệm telesales từ 06 tháng kinh nghiệm.

Có kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng máy tính, đánh máy cơ bản

Giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương

Ưu tiên ứng viên yêu thích thích công việc tư vấn, telesale, đặc biệt là trong mảng giáo dục

Khả năng giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-8M. Tổng thu nhập trung bình từ 15M – 25M/tháng.

Bao gồm lương cứng + lương com + thưởng khác.

Lương cứng chia theo level, deal theo năng lực, cạnh tranh với thị trường.

Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cứng. Tổng thu nhập trong thời gian chính thức đạt trung bình từ 15M – 25M triệu/tháng.

Chế độ thưởng nóng, thưởng kỳ, thưởng dự án,....

Review lương và điều chỉnh level sau mỗi 3-4 tháng khi KPI đạt liên tiếp

Cơ hội phát triển:

Được đào tạo bài bản theo lộ trình bởi Trưởng Phòng Kinh doanh có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Telesales và giáo dục

Được training về sản phẩm, kịch bản tư vấn, kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thử việc và chính thức

Phát triển theo 2 hướng: quản lý hoặc chuyên gia telesales/đào tạo/giám sát.

Cơ chế phúc lợi khác:

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty.

Ăn trưa tại công ty.

Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.

Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.

Đóng BHXH ngay khi vào chính thức

Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.

Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.

Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bitu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin