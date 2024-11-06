Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 37

- 39 Đường quốc Lộ 3, Tổ 9, Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các chương trình, khóa học Tiếng Anh phù hợp (tư vấn qua điện thoại + tư vấn trự tiếp khi khách hàng đến với trung tâm)
Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng.
Tham gia các chương trình, sự kiện của chi nhánh để mở rộng thị trường, thu thập thêm data

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.
Độ tuổi 21 - 35
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Không nói ngọng
Có kỹ năng tư duy, xử lý vấn đề tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm 12 triệu/tháng + thưởng
Lương thử việc bằng 85% lương chính thức.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng BH sau 2 tháng thử việc.
Được làm việc và học hỏi trong doanh nghiệp với quy mô gần 3000 nhân sự. Môi trường năng động, sáng tạo, lành mạnh.
Lộ trình thăng tiến luôn rộng mở
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 204 Nguyễn Lương Bằng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

