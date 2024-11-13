Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOPMATH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOPMATH
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 79 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các sản phẩm khoá học của trung tâm
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi đăng ký
Telesale hẹn đặt lịch tư vấn khách hàng
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc
Có tinh thần học hỏi, chịu khó, thích bán hàng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOPMATH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Thu nhập: 7-20tr
Được đào tạo kỹ năng và cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOPMATH
