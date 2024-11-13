Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOPMATH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 79 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các sản phẩm khoá học của trung tâm

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi đăng ký

Telesale hẹn đặt lịch tư vấn khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc

Có tinh thần học hỏi, chịu khó, thích bán hàng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOPMATH - Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, thoải mái

Thu nhập: 7-20tr

Được đào tạo kỹ năng và cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TOPMATH

