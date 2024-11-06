Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95 Thư Lâm, Mạnh Tân, Thụy Lâm, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến các khóa học của Trung tâm.

Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số được giao, khai thác, chăm sóc khách hàng mới, tư vấn tái tục cho khách hàng cũ.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua truyền thông, mạng xã hội, diễn đàn, tổ chức chương trình, sự kiện, phát tờ rơi, liên hệ đối tác...

Tìm hiểu thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh báo cáo theo định kỳ.

Đón tiếp và phản hồi phụ huynh - học sinh niềm nở, thân thiện, gần gũi.

Điểm danh học viên đúng giờ, đầy đủ.

Đảm bảo chất lượng học tập, chăm sóc phụ huynh, chăm sóc học viên.

Kết hợp với phòng chuyên môn để tặng quà cho học sinh đổi sao tặng quà.

Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.

2. Kỹ năng & kinh nghiệm

Có kinh nghiệm Tư vấn - TeleSales khóa học 1 năm.

3. Tính cách và ngoại hình

Đam mê kinh doanh, bán hàng;

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt;

Nhanh nhẹn, hoạt bát, học hỏi nhanh;

Nhiệt tình, trung thực;

Sở hữu cá tính riêng, tự tin, năng động;

Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực (Lương cứng + %KPI không giới hạn);

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi về Bảo hiểm cho nhân viên;

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn Sales;

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh;

Tham gia Free các khóa học đào tạo tiếng Anh tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin