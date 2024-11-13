Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Lên lịch làm việc với các đối tác tuyển sinh
Phối hợp cùng tổ chức các chương trình Hội thảo, ngày hội tuyển sinh, Hành trang du học
Chăm sóc thầy cô, hỗ trợ, làm việc với các trường ĐH tại Việt Nam
Chăm sóc sinh viên các trường THPT, Cao Đẳng, Đại Học quan tâm đăng ký chương trình Du học Đài Loan
Xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch tuyển sinh hàng kỳ
Thời gian làm việc
Buổi sáng: 8h30 đến 12h00 (Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
Buổi chiều: 13h30-16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
Độ tuổi: 24 - 30 tuổi
Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm sale, chăm sóc khách hàng hoặc vị trí tương đương.
1. Kiến thức:
Có kiến thức về lĩnh vực tư vấn giáo dục, du học, chăm sóc khách hàng.
Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm.
2. Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp rõ ràng, thuyết phục với sinh viên, phụ huynh và các bên liên quan.
Kỹ năng lắng nghe: Lắng nghe nhu cầu và vấn đề của sinh viên để cung cấp hỗ trợ hiệu quả.
Kỹ năng tổ chức sự kiện: Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyển sinh, hội thảo, buổi định hướng.
3. Khả năng
Khả năng làm việc nhóm: Hợp tác với các bộ phận khác để thực hiện các chương trình tuyển sinh và chăm sóc sinh viên.
Khả năng quản lý thời gian: Ưu tiên công việc và đáp ứng các deadline chặt chẽ.
Khả năng phân tích và đánh giá: Đánh giá hiệu quả của các chiến lược tuyển sinh và chăm sóc sinh viên.
Khả năng diễn đạt tốt.
4. Tính cách
Tính kiên nhẫn và tận tâm: Luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên và giải quyết vấn đề của họ.
Thái độ tích cực: Duy trì tinh thần lạc quan và động viên sinh viên.
Tính linh hoạt: Thích ứng với các tình huống và yêu cầu khác nhau trong công việc.
Quan tâm và luôn giúp đỡ mọi người
Trung thực và có trách nhiệm
Tính cách: ID, IC trong DISC
5. Công nghệ
Thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng: word, excel, powerpoint
Khả năng sử dụng mạng xã hội: Tận dụng các nền tảng truyền thông để kết nối với sinh viên và quảng bá chương trình tuyển sinh.
Kỹ năng sử dụng công cụ giao tiếp trực tuyến: Sử dụng email, video call và ứng dụng nhắn tin để tư vấn và chăm sóc sinh viên.

Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 8 - 50.000.000đ (lương cứng + phụ cấp + % hoa hồng)
Thời gian thử việc: 02 tháng (Thời gian thử việc có thể rút ngắn hoặc kéo dài tùy theo tình hình thực tế do Ban Giám đốc quyết định và thông báo trước 1 tuần)
Được đào tạo các kỹ năng Văn phòng, Kỹ năng phát triển bản thân, Kỹ năng làm việc theo đội nhóm.
Được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài.
Hưởng các chế độ Phúc lợi khác: Thăm quan nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỷ, thăm ốm...
Hưởng các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Tri thức

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Diamond Flower 48 Lê Văn Lương Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

