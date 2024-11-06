Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT mới Lê Trọng Tấn, An Khánh (gần TP Bank Hoài Đức - mặt đường Lê Trọng Tấn), Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

VUIHOC STATION là hệ thống trung tâm Offline thành viên của VUIHOC được nhận đầu tư bởi các Quỹ đầu tư quốc tế như: Bace Capital - Ant Group, Vulpes Venture, DT & Investment, Colopl Next, Nextrans, TNB Aura..., VUIHOC STATION tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo AI tự hào cung cấp các giải pháp học tập hiện đại, thú vị và hiệu quả về Tiếng Anh và Toán tư duy cho học sinh từ 04 tuổi đến 11 tuổi.

Tư vấn, chia sẻ và giải thích cho khách hàng về nội dung chương trình học, các khóa học và chính sách bán hàng của Công ty

Duy trì, phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các buổi hội thảo, sự kiện của trung tâm hoặc công ty tổ chức và các buổi học thử cho học sinh

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. Tiếp nhận và đưa ra đề xuất xử lý mọi khiếu nại khách hàng.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Thử việc hưởng 100% lương

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ca chiều tối: 13:30- 21:30

Ca hành chính: 9:00- 19:00 (nghỉ trưa 2 tiếng)

Đăng ký ca làm linh hoạt theo lịch hẹn với khách hàng, không chuyên ca

Nghỉ 6 ngày/tháng

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên( Không yêu cầu tiếng anh) - Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng (vị trí fulltime nên không nhận các bạn còn vướng bận trên trường như làm khóa luận, đồ án, môn học...)

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bán sản phẩm Giáo dục

- Độ tuổi từ 2003-1990

- Hoạt ngôn, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng theo rank: 7 - 11 triệu (offer lương trong phỏng vấn)+ Hoa hồng + thưởng nóng (lương cứng không phụ thuộc KPI)

- THU NHẬP HẤP DẪN, từ 15tr – 30tr ++/ tháng hoặc hơn tùy vào năng lực (lương cứng + hoa hồng + thưởng)

- Thử việc nhận 100% lương, xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13

- Lộ trình thăng tiến cụ thể, từ teamlead, phó phòng, trưởng phòng....

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để đáp ứng công việc

- Được đào tạo bài bản từ A đến Z

