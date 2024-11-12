Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, 19 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn, giải đáp thắc mắc và định hướng cho học viên về các khóa học phân tích dữ liệu của học viện Insight Data.

Thực hiện các hoạt động tuyển sinh, hỗ trợ học viên từ giai đoạn tư vấn cho đến khi hoàn thành quy trình đăng ký.

Tiếp nhận thông tin và nhu cầu của học viên tiềm năng, tư vấn khóa học phù hợp với nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp.

Giải đáp thắc mắc về chương trình đào tạo, lộ trình học tập, học phí, và các ưu đãi hiện có.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực tư vấn giáo dục, tuyển sinh hoặc bán hàng (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ).

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr - 10tr + Hoa hồng 10%

Cung cấp Laptop/ PC

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật, 12 ngày phép/ năm

Phụ cấp gửi xe; ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

Phụ cấp cơm trưa, bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm, du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...

Cơ hội thăng tiến vào các vị trí quản lý công nghệ cấp cao đối với những thành viên xuất sắc

Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Review tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin