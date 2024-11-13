Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 158

- 160 Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh cho các bạn học sinh, sinh viên trong các trường đại học
Trực page hoặc tư vấn khách hàng theo nguồn data có sẵn theo hướng dẫn.
Phối hợp cùng đội nhóm triển khai các chiến dịch và hoạt động nhằm tìm kiếm data, khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình học tại trung tâm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel), mạng xã hội
Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Có laptop cá nhân, smartphone
Ưu tiên các bạn trẻ từ 21-25 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Thử việc 1-2 tháng tùy năng lực
Có cơ hội thăng tiến thành Team leader
Thưởng lễ tết và các phúc lợi khác về doanh số và cam kết lâu dài
Tham gia các hoạt động bonding, du lịch, nghỉ mát của công ty
Thời gian làm việc: 8h00-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa từ 12h-13h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

