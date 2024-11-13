Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 158 - 160 Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh cho các bạn học sinh, sinh viên trong các trường đại học

Trực page hoặc tư vấn khách hàng theo nguồn data có sẵn theo hướng dẫn.

Phối hợp cùng đội nhóm triển khai các chiến dịch và hoạt động nhằm tìm kiếm data, khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình học tại trung tâm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel), mạng xã hội

Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc

Có laptop cá nhân, smartphone

Ưu tiên các bạn trẻ từ 21-25 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Thử việc 1-2 tháng tùy năng lực

Có cơ hội thăng tiến thành Team leader

Thưởng lễ tết và các phúc lợi khác về doanh số và cam kết lâu dài

Tham gia các hoạt động bonding, du lịch, nghỉ mát của công ty

Thời gian làm việc: 8h00-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa từ 12h-13h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

