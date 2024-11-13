Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 158
- 160 Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh cho các bạn học sinh, sinh viên trong các trường đại học
Trực page hoặc tư vấn khách hàng theo nguồn data có sẵn theo hướng dẫn.
Phối hợp cùng đội nhóm triển khai các chiến dịch và hoạt động nhằm tìm kiếm data, khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình học tại trung tâm.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel), mạng xã hội
Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Có laptop cá nhân, smartphone
Ưu tiên các bạn trẻ từ 21-25 tuổi
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel), mạng xã hội
Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc
Có laptop cá nhân, smartphone
Ưu tiên các bạn trẻ từ 21-25 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng: 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Thử việc 1-2 tháng tùy năng lực
Có cơ hội thăng tiến thành Team leader
Thưởng lễ tết và các phúc lợi khác về doanh số và cam kết lâu dài
Tham gia các hoạt động bonding, du lịch, nghỉ mát của công ty
Thời gian làm việc: 8h00-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa từ 12h-13h00)
Thử việc 1-2 tháng tùy năng lực
Có cơ hội thăng tiến thành Team leader
Thưởng lễ tết và các phúc lợi khác về doanh số và cam kết lâu dài
Tham gia các hoạt động bonding, du lịch, nghỉ mát của công ty
Thời gian làm việc: 8h00-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa từ 12h-13h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI