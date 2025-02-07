Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 10 USD

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan

Mức lương
10 - 10 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 91 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 10 USD

• Tìm kiếm các thông tin về khách hàng, tìm kiếm và sử dụng các mối quan hệ để tiếp cận khách hàng tiềm năng.
• Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các dịch vụ đào tạo công ty đang cung cấp.
Miêu tả công việc
• Đàm phán, thương lượng, xúc tiến và thực hiện các thủ tục với khách hàng (đăng ký nhập học cho học sinh, tư vấn các lớp học phù hợp với trình độ của học sinh ...)
• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (theo dõi và báo cáo kết quả học tập, tình hình học tập và chuyên cần của học sinh cho phụ huynh)

Với Mức Lương 10 - 10 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Các ứng viên NỮ dưới 27 tuổi có phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu tốt, cam kết làm việc lâu dài tại Công ty.
Các ứng viên NỮ dưới 27 tuổi
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế.
cao đẳng, đại học các chuyên ngành
• Yêu cầu kỹ năng: Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán thuyết phục khách hàng.
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Internet).
• Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo và có Anh văn giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Titan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 94 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

