Tuyển UI/UX Designer Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Nghiên cứu và xác định nhu cầu của người dùng: thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát người dùng và phân tích dữ liệu để hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và các vấn đề khó khăn gặp phải của người dùng mục tiêu (target User).

Thiết kế sản phẩm: thiết kế các bản vẽ: userflow, wireframe, prototype và hệ thống ngôn ngữ thiết kế (Design Language System) của sản phẩm.

Phát triển sản phẩm: làm việc với kỹ sư và các bên liên quan khác để phát triển sản phẩm.

Kiểm tra sản phẩm: kiểm tra sản phẩm với người dùng để xác định bất kỳ vấn đề nào và thực hiện các cải tiến.

Cải tiến sản phẩm: cải tiến sản phẩm dựa trên phản hồi của người dùng và dữ liệu, thông tin từ các bên liên quan cung cấp.

Phối hợp với team Dev để đảm bảo thiết kế được triển khai chính xác.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về việc thiết kế giao diện cho ứng dụng UI/UX

Năm sinh: 2000 – 1995

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế hoặc liên quan.

Từ 2 – 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Product Designer.

Có portfolio các sản phẩm đã làm.

Thành thạo sử dụng công cụ thiết kế Figma, Adobe XD, Photoshop.

Có thể làm việc nhóm tốt với Product Owner và Developer.

Có hiểu biết cơ bản về lập trình giao diện, dữ liệu là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 17.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương.

Hỗ trợ thiết bị làm việc

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng ngày lễ 2/9, 30/4, 1/5, sinh nhật, hiếu hỉ...theo tình hình kinh doanh của Công ty

Bảo hiểm: Tham gia BHYT, BHXH.

Môi trường làm việc hiện đại, cởi mở, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Chế độ khác: Du lịch, team-building,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin