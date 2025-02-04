Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 USD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 97 Trần Thị Nghỉ, khu dân cư CityLand Center, P.7, Q.Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 1 USD

● Minh họa các ý tưởng thiết kế bằng cách sử dụng bảng phân cảnh, quy trình và sơ đồ trang web.
● Thiết kế các thành phần đồ họa giao diện người dùng, như menu, tab và widget.
● Xây dựng các nút điều hướng trang và trường tìm kiếm.
● Phát triển các mô hình và nguyên mẫu giao diện người dùng minh họa rõ ràng cách hoạt động của trang web và trông giống như.
● Tạo các thiết kế đồ họa gốc (ví dụ: hình ảnh, bản phác thảo và bảng biểu).
● Chuẩn bị và trình bày các bản dự thảo thô cho các nhóm nội bộ và các bên liên quan chính.
● Xác định và khắc phục sự cố UX (ví dụ: khả năng phản hồi).
● Tiến hành điều chỉnh bố cục dựa trên phản hồi của người dùng.
● Tuân thủ các tiêu chuẩn về phong cách về phông chữ, màu sắc và hình ảnh

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan khác
● Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Nhà thiết kế UI/UX
● Kinh nghiệm làm việc đã được chứng minh với tư cách là Nhà thiết kế UI/UX hoặc vai trò tương tự.
● Danh mục dự án thiết kế.
● Kiến thức về các công cụ wireframe (ví dụ: Figma và InVision).
● Kiến thức cập nhật về phần mềm thiết kế.
● Tinh thần đồng đội; kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ để cộng tác với nhóm khác
các thành viên.
● Kỹ năng quản lý thời gian tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lên tới 1.500 USD
Môi trường làm việc thân thiện, có ý kiến, được lắng nghe, mọi ý kiến đều được chào đón tôn trọng, năng động
Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy, 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều (nhưng chỉ có 2 ngày thứ Bảy trong một tháng)
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và đa dạng cơ hội phát triển cá nhân.
Thưởng theo doanh thu và năng lực: Thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ (tùy theo kết quả kinh doanh); Thưởng năm mới, quà năm mới, quà năm mới...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TECHNOLOGY ORBIT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 57 đường số 7, Khu Dân Cư CityLand Center Hills, P.7, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

