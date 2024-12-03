Tuyển UI/UX Designer Cube System Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà văn phòng ICT2, Lô 46, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Lên mẫu phác thảo cơ bản giao diện người dùng UI dựa trên các thông tin đã thu thập được.

- Tiến hành thiết kế giao diện người dùng UI bằng các phần mềm thiết kế chuyên dụng

- Khảo nghiệm và chọn lọc, tối ưu hoá giao diện khi cần thiết

- Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế UX cho App, Website

- Thiết kế các wireframe: hình, biểu tượng, layout cho các phần về hình ảnh, nội dung của các tính năng, hiển thị của ứng dụng

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu các chuẩn và xu hướng thiết kế, thành thạo một trong các công cụ thiết kế giao diện Figma, Adobe (Illustrator, Photoshop, XD, AI....)

- Kỹ năng thiết kế đồ họa tốt, sáng tạo/ Linh hoạt

- Quản lý thời gian tốt, giao sản phẩm đúng deadline

- Tiếng Anh đọc hiểu

- Kinh nghiệm: 1-2 năm trong lĩnh vực Thiết kế Web/App/Thiết kế sản phẩm

- Bắt buộc: Gửi Link portfolio các sản phẩm đã làm hoặc File đính kèm khi ứng tuyển

Tại Cube System Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, chế độ xét tăng lương 2 lần/năm (tháng 1,7)

- Nhiều loại trợ cấp hấp dẫn (ăn trưa, đi lại, tiếng Nhật, thâm niên...)

- Đóng BHXH trên full lương

- Nhiều cơ hội đi công tác Nhật Bản

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình và vui vẻ

- Quà tặng vào dịp sinh nhật, giáng sinh....

- Miễn phí tham gia các hoạt động của công ty như bóng bàn, bóng đá, teambuilding, happy hours cuối mỗi tháng

- Miễn phí tham gia lớp học tiếng Nhật, đào tạo kỹ thuật trong giờ làm việc do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cube System Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin