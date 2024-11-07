Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Phát triển Mobile Game trên nền tảng Unity

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: Animation, UI/UX, Effect...

Tham gia maintain các game đang được phát hành hoặc prototype các ý tưởng game mới

Đam mê làm game, xác định làm game là công việc gắn bó lâu dài

Tính cách đơn giản, dễ hoà đồng

Nắm được kiến thức lập trình hướng đối tượng

Có tư duy tốt về lập trình

Đã tìm hiểu về Unity, có demo game về Unity

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi chung:

Thu nhập: 4.000.000 - 6.000.000

Thưởng HẤP DẪN: thưởng hiệu qủa kinh doanh theo Quý/lần, thưởng lễ tết và thưởng nóng theo dự án.....

Lộ trình thăng tiến và phát triển bản thân rõ ràng.

Làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài như Facebook, Tiktok, Unity,...

Trợ cấp ăn trưa 50.000 VNĐ/ngày; bữa trưa, bữa xế luôn sẵn sàng phục vụ;

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, 12 ngày phép năm,...

Tham gia du lịch, team building cùng công ty tối thiểu 2 lần/năm;

Được đánh giá tăng lương 1 lần/ năm;

Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, từ 08:30-18:00 (nghỉ trưa 12:00-13:30, nghỉ giữa giờ 15:00-15:30).

Xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng, phù hợp với định hướng phát triển của từng thành viên;

Cơ hội trải nghiệm môi trường & kiến thức mới với những bài toán và dự án thực tế;

Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo;

Được tham gia lớp Tiếng Anh miễn phí; các chương trình training về công nghệ, kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...);

Tiện ích phong phú

Văn phòng làm việc rộng hơn 1000m2 với trang thiết bị tiện ích hiện đại;

Tea break vào các buổi chiều, sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt chung;

Các hoạt động giải trí phong phú: bi-a, bi lắc, PS, bóng bàn,...

Các câu lạc bộ: bóng đá, bơi lội, cầu lông, gym,...

Chăm sóc sức khoẻ

Tham gia Bảo hiểm xã hội & gói bảo hiểm đặc biệt của Bảo Việt;

Khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm;

Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày.

