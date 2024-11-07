Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

DevOps Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Phát triển Mobile Game trên nền tảng Unity
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: Animation, UI/UX, Effect...
Tham gia maintain các game đang được phát hành hoặc prototype các ý tưởng game mới

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê làm game, xác định làm game là công việc gắn bó lâu dài
Tính cách đơn giản, dễ hoà đồng
Nắm được kiến thức lập trình hướng đối tượng
Có tư duy tốt về lập trình
Đã tìm hiểu về Unity, có demo game về Unity

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi chung:
Thu nhập: 4.000.000 - 6.000.000
Thưởng HẤP DẪN: thưởng hiệu qủa kinh doanh theo Quý/lần, thưởng lễ tết và thưởng nóng theo dự án.....
Lộ trình thăng tiến và phát triển bản thân rõ ràng.
Làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài như Facebook, Tiktok, Unity,...
Trợ cấp ăn trưa 50.000 VNĐ/ngày; bữa trưa, bữa xế luôn sẵn sàng phục vụ;
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, 12 ngày phép năm,...
Tham gia du lịch, team building cùng công ty tối thiểu 2 lần/năm;
Được đánh giá tăng lương 1 lần/ năm;
Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, từ 08:30-18:00 (nghỉ trưa 12:00-13:30, nghỉ giữa giờ 15:00-15:30).
Xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng, phù hợp với định hướng phát triển của từng thành viên;
Cơ hội trải nghiệm môi trường & kiến thức mới với những bài toán và dự án thực tế;
Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo;
Được tham gia lớp Tiếng Anh miễn phí; các chương trình training về công nghệ, kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...);
Tiện ích phong phú
Văn phòng làm việc rộng hơn 1000m2 với trang thiết bị tiện ích hiện đại;
Tea break vào các buổi chiều, sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt chung;
Các hoạt động giải trí phong phú: bi-a, bi lắc, PS, bóng bàn,...
Các câu lạc bộ: bóng đá, bơi lội, cầu lông, gym,...
Chăm sóc sức khoẻ
Tham gia Bảo hiểm xã hội & gói bảo hiểm đặc biệt của Bảo Việt;
Khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm;
Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-unity-developer-intern-thu-nhap-4-6-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245827
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Group
Tuyển DevOps Engineer Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Group
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 46 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 46 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Brushie Official
Tuyển Thực tập sinh Hộ kinh doanh Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Hộ kinh doanh Brushie Official
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGITECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Group
Tuyển DevOps Engineer Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Group
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 46 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 46 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PLAYSTUDIOS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH Linagora làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Linagora
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Tới 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH CMC GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CMC GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần NewCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần NewCA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3 USD CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM
2,000 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CATDANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 75 Triệu CÔNG TY TNHH CATDANO
50 - 75 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer LG Electronics Development Viet Nam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,200 USD LG Electronics Development Viet Nam Company Limited
1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
13 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DAC DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DAC DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VCCorp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm