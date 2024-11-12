Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Lập trình game mobile trên nền tảng Unity.
Tham gia đóng góp các ý tưởng, thực thi các mục tiêu để đưa sản phẩm đến tay hàng triệu người dùng Global.
Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất trò chơi.
Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc với Unity tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
Kinh nghiệm làm việc với git, hiểu và sử dụng tốt git flow.
Kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu giải thuật, lập trình hướng đối tượng và một số design pattern phổ biến.
Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, tập trung trong công việc, chịu áp lực cao.
Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Cởi mở, sẵn sàng học tập, chia sẻ công nghệ mới.
Thích chơi game, có kiến thức về game là lợi thế.
Có 1 - 2 sản phẩm/dự án thực tế của cá nhân/công ty. Có sản phẩm trên store là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.
Review liên tục công việc, lương thưởng.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý.
Môi trường Agile - Năng động, Linh hoạt. Phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân tài.
Team building hàng quý, du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước.
Hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

