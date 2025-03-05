Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và phát triển các Game mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS.
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu sản phẩm.
Đóng góp ý tưởng và giải pháp công việc.
Đảm bảo Game được đưa lên Store theo đúng quy trình, tuân thủ các yêu cầu của Store.
Tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng Game.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc với Unity
Đã có các sản phẩm upload trên store.
Có kinh nghiệm tích hợp Firebase Analytics, FCM...
Có tư duy lập trình và tư duy hệ thống tốt.
Có kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình hướng đối tượng.
Thích chơi game, đam mê phát triển game.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có kinh nghiệm làm việc trên Git Photon là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Tham gia đào tạo các chương trình văn hóa nội bộ, các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...
Profit share hấp dẫn theo doanh thu
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00) và không cần chấm công
Quà vào các dịp sinh nhật, dịp lễ, Trung thu, hiếu hỷ, ốm đau...
Vé gửi xe máy dưới hầm tòa nhà
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
