Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Lập trình game online - multiplayer trên nền tảng Unity.
Phát triển các dự án game với hạ tầng kĩ thuật cho hàng triệu User.
Môi trường Agile - trẻ năng động, linh hoạt.
Có cơ hội phát triển thành Full-Stack Developer.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc với Unity tối thiểu 2 năm.
Hiểu và sử dụng tốt Git Flow.
Nắm chắc về thuật toán, cấu trúc dữ liệu giải thuật, lập trình hướng đối tượng và design pattern phổ biến.
Có tinh thần trách nhiệm; Chịu áp lực cao trong công việc
Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Cởi mở, sẵn sàng học tập, chia sẻ công nghệ mới.
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.
Thích chơi game, có kiến thức về game là lợi thế.
Có 1 - 2 sản phẩm/dự án thực tế của cá nhân/công ty. Có sản phẩm trên store là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.
Review liên tục công việc, lương thưởng.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý.
Môi trường Agile - Năng động, Linh hoạt. Phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân tài.
Team building hàng quý, du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước.
Hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
