Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Unity Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Lập trình game online - multiplayer trên nền tảng Unity.
Phát triển các dự án game với hạ tầng kĩ thuật cho hàng triệu User.
Môi trường Agile - trẻ năng động, linh hoạt.
Có cơ hội phát triển thành Full-Stack Developer.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc với Unity tối thiểu 2 năm.
Hiểu và sử dụng tốt Git Flow.
Nắm chắc về thuật toán, cấu trúc dữ liệu giải thuật, lập trình hướng đối tượng và design pattern phổ biến.
Có tinh thần trách nhiệm; Chịu áp lực cao trong công việc
Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Cởi mở, sẵn sàng học tập, chia sẻ công nghệ mới.
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.
Thích chơi game, có kiến thức về game là lợi thế.
Có 1 - 2 sản phẩm/dự án thực tế của cá nhân/công ty. Có sản phẩm trên store là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.
Review liên tục công việc, lương thưởng.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý.
Môi trường Agile - Năng động, Linh hoạt. Phát huy tối đa khả năng và tính sáng tạo của nhân tài.
Team building hàng quý, du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước.
Hưởng tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

CÔNG TY CỔ PHẦN OHZE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-unity-developer-thu-nhap-10-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job338755
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT MINH ANH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 103 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ LẮP MÁY VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Quảng Ninh Còn 103 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SABO GAME
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SKYBULL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Super Game
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Super Game
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Optimizer Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Optimizer Việt Nam
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ JOYUP STUDIO
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm XGame
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
XGame
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ABI Game Studio
Tuyển Unity Developer ABI Game Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ABI Game Studio
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Funius
Tuyển Unity Developer Công Ty Cổ Phần Funius làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Funius
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mirabo
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần Mirabo
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu No Power-up
35 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 40 Triệu Công ty cổ phần HIGAME
13 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu SonatGame Studio
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Unity Developer Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bravestars Games
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH EYESTORM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu EZTech & CDT Games Studio
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD SonatGame Studio
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer WAYFU STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận WAYFU STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Panthera
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Horus Productions
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH EYESTORM
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Unity Developer XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu XGame
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT Adtrue
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Unity Developer Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 21 Triệu Công ty TNHH Volio Việt Nam
12 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Zitga studios
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Super Game
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm