Tuyển Unity Developer Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 1,500 USD

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B4/01 Vinhomes Gardenia - Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Phối hợp cùng đội ngũ phát triển (PO/Artist/Game Designer/QA...) phát triển game 3D trên nền tảng Unity cho Android & iOS.

Xây dựng và triển khai kiến trúc hệ thống game.

Tối ưu hóa hiệu suất game, đảm bảo trải nghiệm người chơi và chất lượng game trên tất cả các nền tảng.

Tham gia phát triển ý tưởng trò chơi và xây dựng giải pháp kỹ thuật đáp ứng tính năng sản phẩm.

Kiểm tra lỗi, fix bug, chịu trách nhiệm với chất lượng code và đảm bảo chất lượng game trước khi phát hành.

Chú trọng chi tiết: Viết code sạch, có tổ chức và dễ bảo trì.

Ham học hỏi & thích nghi nhanh: Luôn cập nhật công nghệ mới & tìm kiếm giải pháp tối ưu.

Chịu áp lực & đón nhận thử thách: Sẵn sàng làm việc với deadline chặt chẽ, giải quyết vấn đề logic.

Dày dặn kinh nghiệm phát triển game với Unity, C# (thông thường Senior level tại Tripsoft có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên).

Thành thạo Unity 3D, có khả năng lập trình gameplay, UI, AI, và hệ thống vật lý.

Có kỹ năng phân tích/ hiểu sâu về cấu trúc và hiệu suất game (CPU/GPU, xử lý đồ họa, animation, mesh, vật liệu).

Kinh nghiệm tích hợp các bên thứ 3 như Firebase, IronSource, AdMob,...

Am hiểu về thị trường game mobile, console & PC, nắm bắt xu hướng và hành vi người chơi.

Đã có sản phẩm game thuộc thể loại Racing, Action hoặc Simulation trên Google Play hoặc App Store.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chuyên sâu về UX, Particle System, Animation Unity, Physics 3D, và tối ưu hóa game trên nền tảng di động.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip Thì Được Hưởng Những Gì

Upto $1500/ tháng

14-15 tháng lương/ năm

Thưởng dự án theo KPI, thưởng theo quý/ năm.

Cung cấp bữa trưa tại văn phòng, đồ ăn nhẹ miễn phí tại công ty.

Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hoạt động teambuilding/ du lịch công ty sôi nổi (4 lần/ năm).

Môi trường minh bạch, phẳng, sẵn sàng lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn đề

Làm việc hướng tới kết quả

Đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc thoải mái.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng.

Tham gia trực tiếp "full cycle" quá trình tạo ra những tựa game di động được tải về và trải nghiệm bởi hàng trăm triệu người dùng.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

