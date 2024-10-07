Tuyển Vận hành Thương mại điện tử Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngách 2 ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của các sàn TMĐT Tiktok shop, Shopee bao gồm cả nội sàn và ngoại sàn Lập kế hoạch quảng cáo nội sàn, chỉ đạo và theo dõi, đào tạo trong quá trình thực hiện chạy quảng cáo của các sàn Lên kế hoạch ngoại sàn, chỉ đạo và theo dõi, đào tạo để thực hiện theo kế hoạch Chỉ đạo xây dựng và vận hành các sàn TMĐT bao gồm Tiktok shop, Shopee, Lazada Theo dõi kết quả doanh thu và số liệu của tài khoản, xác định vấn đề và lên phương án tối ưu, chỉ đạo nhân sự thực hiện theo yêu cầu. Đào tạo nhân sự cấp dưới về kỹ năng chuyên môn Tổng hợp và báo cáo tình hình kinh doanh của các sàn theo tuần, tháng,... Kết nối với sàn qua KAM, AM để tham gia, thực hiện các sự kiện đặc biệt của sàn, giải quyết các vấn đề của shop. Nghiên cứu, đề xuất, tìm hiểu các xu hướng của thị trường, hành vi mua sắm của người tiêu dùng và phối hợp triển khai các chiến dịch, chương trình phù hợp. Các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên học chuyên ngành thương mại điện tử Sử dụng máy tính thành thạo Hiểu về tính chất, thuật toán của nền tảng TMĐT tương ứng Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí liên quan vận hành sàn TMĐT; ưu tiên các ứng viên có các thành tựu trong quá trình làm công việc liên quan. Đã từng làm qua các công việc liên quan đến vị trí ở các công ty về thời trang, may mặc Am hiểu insight, thói quen mua hàng của khách hàng Có trách nhiệm, cẩn thận, nghiêm túc, tính kỷ luật cao, gắn bó với công việc Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng học hỏi và làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận (30-50 triệu) Thử việc tối đa 2 tháng. Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước. Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao Động Việt Nam. Thưởng doanh số, ngày lễ, tết trong năm Xét tăng lương 6 tháng/ lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

