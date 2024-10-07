Tuyển Vận hành Thương mại điện tử Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
- Hà Nội: Số 4 ngách 2 ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Lập mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của các sàn TMĐT Tiktok shop, Shopee bao gồm cả nội sàn và ngoại sàn
Lập kế hoạch quảng cáo nội sàn, chỉ đạo và theo dõi, đào tạo trong quá trình thực hiện chạy quảng cáo của các sàn
Lên kế hoạch ngoại sàn, chỉ đạo và theo dõi, đào tạo để thực hiện theo kế hoạch
Chỉ đạo xây dựng và vận hành các sàn TMĐT bao gồm Tiktok shop, Shopee, Lazada
Theo dõi kết quả doanh thu và số liệu của tài khoản, xác định vấn đề và lên phương án tối ưu, chỉ đạo nhân sự thực hiện theo yêu cầu.
Đào tạo nhân sự cấp dưới về kỹ năng chuyên môn
Tổng hợp và báo cáo tình hình kinh doanh của các sàn theo tuần, tháng,...
Kết nối với sàn qua KAM, AM để tham gia, thực hiện các sự kiện đặc biệt của sàn, giải quyết các vấn đề của shop.
Nghiên cứu, đề xuất, tìm hiểu các xu hướng của thị trường, hành vi mua sắm của người tiêu dùng và phối hợp triển khai các chiến dịch, chương trình phù hợp.
Các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên học chuyên ngành thương mại điện tử
Sử dụng máy tính thành thạo
Hiểu về tính chất, thuật toán của nền tảng TMĐT tương ứng
Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí liên quan vận hành sàn TMĐT; ưu tiên các ứng viên có các thành tựu trong quá trình làm công việc liên quan.
5 năm
Đã từng làm qua các công việc liên quan đến vị trí ở các công ty về thời trang, may mặc
Am hiểu insight, thói quen mua hàng của khách hàng
Có trách nhiệm, cẩn thận, nghiêm túc, tính kỷ luật cao, gắn bó với công việc
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng học hỏi và làm việc nhóm.
Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận (30-50 triệu)
Thử việc tối đa 2 tháng.
Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước.
Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao Động Việt Nam.
Thưởng doanh số, ngày lễ, tết trong năm
Xét tăng lương 6 tháng/ lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI