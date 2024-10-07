Tuyển Vận hành Thương mại điện tử Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Vận hành Thương mại điện tử Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Vận hành Thương mại điện tử

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4 ngách 2 ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của các sàn TMĐT Tiktok shop, Shopee bao gồm cả nội sàn và ngoại sàn Lập kế hoạch quảng cáo nội sàn, chỉ đạo và theo dõi, đào tạo trong quá trình thực hiện chạy quảng cáo của các sàn Lên kế hoạch ngoại sàn, chỉ đạo và theo dõi, đào tạo để thực hiện theo kế hoạch Chỉ đạo xây dựng và vận hành các sàn TMĐT bao gồm Tiktok shop, Shopee, Lazada Theo dõi kết quả doanh thu và số liệu của tài khoản, xác định vấn đề và lên phương án tối ưu, chỉ đạo nhân sự thực hiện theo yêu cầu. Đào tạo nhân sự cấp dưới về kỹ năng chuyên môn Tổng hợp và báo cáo tình hình kinh doanh của các sàn theo tuần, tháng,... Kết nối với sàn qua KAM, AM để tham gia, thực hiện các sự kiện đặc biệt của sàn, giải quyết các vấn đề của shop. Nghiên cứu, đề xuất, tìm hiểu các xu hướng của thị trường, hành vi mua sắm của người tiêu dùng và phối hợp triển khai các chiến dịch, chương trình phù hợp. Các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên
Lập mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của các sàn TMĐT Tiktok shop, Shopee bao gồm cả nội sàn và ngoại sàn
Lập kế hoạch quảng cáo nội sàn, chỉ đạo và theo dõi, đào tạo trong quá trình thực hiện chạy quảng cáo của các sàn
Lên kế hoạch ngoại sàn, chỉ đạo và theo dõi, đào tạo để thực hiện theo kế hoạch
Chỉ đạo xây dựng và vận hành các sàn TMĐT bao gồm Tiktok shop, Shopee, Lazada
Theo dõi kết quả doanh thu và số liệu của tài khoản, xác định vấn đề và lên phương án tối ưu, chỉ đạo nhân sự thực hiện theo yêu cầu.
Đào tạo nhân sự cấp dưới về kỹ năng chuyên môn
Tổng hợp và báo cáo tình hình kinh doanh của các sàn theo tuần, tháng,...
Kết nối với sàn qua KAM, AM để tham gia, thực hiện các sự kiện đặc biệt của sàn, giải quyết các vấn đề của shop.
Nghiên cứu, đề xuất, tìm hiểu các xu hướng của thị trường, hành vi mua sắm của người tiêu dùng và phối hợp triển khai các chiến dịch, chương trình phù hợp.
Các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên học chuyên ngành thương mại điện tử Sử dụng máy tính thành thạo Hiểu về tính chất, thuật toán của nền tảng TMĐT tương ứng Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí liên quan vận hành sàn TMĐT; ưu tiên các ứng viên có các thành tựu trong quá trình làm công việc liên quan. Đã từng làm qua các công việc liên quan đến vị trí ở các công ty về thời trang, may mặc Am hiểu insight, thói quen mua hàng của khách hàng Có trách nhiệm, cẩn thận, nghiêm túc, tính kỷ luật cao, gắn bó với công việc Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng học hỏi và làm việc nhóm.
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ứng viên học chuyên ngành thương mại điện tử
Sử dụng máy tính thành thạo
Hiểu về tính chất, thuật toán của nền tảng TMĐT tương ứng
Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí liên quan vận hành sàn TMĐT; ưu tiên các ứng viên có các thành tựu trong quá trình làm công việc liên quan.
5 năm
Đã từng làm qua các công việc liên quan đến vị trí ở các công ty về thời trang, may mặc
Am hiểu insight, thói quen mua hàng của khách hàng
Có trách nhiệm, cẩn thận, nghiêm túc, tính kỷ luật cao, gắn bó với công việc
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng học hỏi và làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận (30-50 triệu) Thử việc tối đa 2 tháng. Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước. Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao Động Việt Nam. Thưởng doanh số, ngày lễ, tết trong năm Xét tăng lương 6 tháng/ lần
Mức lương: thỏa thuận (30-50 triệu)
Thử việc tối đa 2 tháng.
Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước.
Các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Lao Động Việt Nam.
Thưởng doanh số, ngày lễ, tết trong năm
Xét tăng lương 6 tháng/ lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Công ty TNHH May mặc Kechuang Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 36A Nguyễn Đức Ánh, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-van-hanh-san-thuong-mai-dien-tu-thu-nhap-30-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job204827
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TOYAR INC
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP TOYAR INC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH TM Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN VÂN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Tuyển Nhân Viên Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM KHANG PHÁT
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TOYAR INC
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP TOYAR INC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Tuyển Vận Hành Sàn Thương Mại Điện Tử thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GXB VIỆT NAM (LAZBAO GROUP)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất