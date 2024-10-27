Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Xây dựng các clip nhằm mục đích quảng cáo, sàn TMĐT, tiktok,..
- Quản lý thiết bị cẩn thận, sắp xếp bố cục dữ liệu hợp lý
- Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan triển khai các chiến dịch marketing
- Quay Kol, dược sĩ, bác sĩ theo kịch bản (chưa biết sẽ được đào tạo)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 6 tháng trở lên.
- Thành thạo các phần mềm: Adobe Premier, Capcut,... biết cơ bản thiết kế như Photoshop, Illustrator, Deamweaver...
- Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.
- Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 8 - 10 triệu/tháng
- Thu nhập: Lương cứng + Thưởng => 10 - 15tr
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển
Nghỉ phép 12 ngày/ năm khi đủ điều kiện theo luật Lao động
Du lịch, nghỉ mát , Thưởng vào các ngày lễ têt trong năm
Thưởng lương tháng thứ 13
Đóng BHXH sau khi kí HĐLĐ chính thức
Chính sách mua hàng ưu đãi chỉ dành cho nhân viên
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp, tử tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
