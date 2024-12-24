Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Agrikigai làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - 50/164 - 50/166 Vườn Lài, An Phú Đông, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Duy trì và tăng trưởng doanh số khách hàng cũ:

Chủ động liên hệ/kết nối với khách hàng đang hợp tác để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Kịp thời hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu, phàn nàn từ khách hàng.

Theo dõi thời gian kết thúc hợp đồng để tái ký hợp đồng với khách hàng.

Chủ động nghiên cứu chất lượng dịch vụ của khách hàng để cùng nâng cao chất lượng.

Tăng trưởng thêm doanh số từ sản lượng hàng hóa, tăng số lượng chi nhánh giao hàng.

Tìm kiếm và tăng trưởng khách hàng mới:

Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu các sản phẩm.

Gửi thông tin sản phẩm qua email/zalo để khách hàng tham khảo, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Tiến hành thủ tục gặp trao đổi/ gửi mẫu/ ký kết hợp đồng với khách hàng.

Các công việc khác:

Thực hiện khảo sát thị trường kênh phụ trách.

Đánh giá chất lượng dịch vụ các khách hàng tiềm năng.

Phân tích nhu cầu thị trường, tăng trưởng thêm mã hàng.

Thu hồi công nợ.

Báo cáo kết quả bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đến quản lý trực tiếp theo đúng biểu mẫu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan khắc phục nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực bán hàng F&B.

Trung thực, kiên trì, chịu khó.

Có laptop và phương tiện di chuyển.

Sẵn sàng đi công tác.

Giọng nói rõ ràng, lưu loát.

Yêu thích ẩm thực.

Tại Công Ty TNHH Agrikigai Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000đ - 15.000.000đ

Chế độ nâng lương định kỳ và thưởng theo hiệu quả công việc.

Chính sách đãi ngộ: 12 Phép 1 Năm, Thưởng Sinh Nhật - Lễ Tết, Lương tháng 13, tham gia đầy đủ BHYT & BHXH, Khám Sức Khỏe, Du lịch hàng năm và một vài khoản thưởng khác.

Môi trường trẻ năng động, cởi mở, hòa đồng.

Được đào tạo thêm các kỹ năng và ứng dụng khác.

Mua sản phẩm công ty giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Agrikigai

