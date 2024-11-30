Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: Khu C, KCN Sa Đéc, TP Sa Đéc, Đồng Tháp., TP Sa Đéc
- Vĩnh Long
- Cần Thơ ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kinh doanh thức ăn thủy sản chuyên cho các loài nuôi nước ngọt (cá da trơn, cá vảy...)
Quản lý hệ thống đại lý phân phối và khách hàng của vùng mình phụ trách.
Tìm kiếm khách hàng, tư vấn, hỗ trợ người nuôi để đạt kết quả nuôi hiệu quả.
Phản hồi thông tin thị trường, sản phẩm cho cấp quản lý nhanh nhất, chính xác nhất.
Đảm bảo doanh số bán hàng theo mục tiêu được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Nuôi trồng Thủy Sản, Ngư/ Dược y, Kinh Tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về sales là một lợi thế.
Kinh nghiệm
Làm việc tại các tỉnh ĐBSCL (Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ....)
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về sales là một lợi thế.
Kinh nghiệm
Làm việc tại các tỉnh ĐBSCL (Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ....)
Tại CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định, cạnh tranh, mức thu nhập sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn.
Được thưởng trực tiếp hàng tháng theo doanh số bán hàng.
Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo, huấn luyện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp.
Kết quả kinh doanh tốt + hành vi đạo đức tốt sẽ được thăng tiến lên cấp quản lý.
Được thưởng trực tiếp hàng tháng theo doanh số bán hàng.
Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo, huấn luyện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp.
Kết quả kinh doanh tốt + hành vi đạo đức tốt sẽ được thăng tiến lên cấp quản lý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI