Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: Khu C, KCN Sa Đéc, TP Sa Đéc, Đồng Tháp., TP Sa Đéc

- Vĩnh Long

- Cần Thơ ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Vĩnh Long

Kinh doanh thức ăn thủy sản chuyên cho các loài nuôi nước ngọt (cá da trơn, cá vảy...)
Quản lý hệ thống đại lý phân phối và khách hàng của vùng mình phụ trách.
Tìm kiếm khách hàng, tư vấn, hỗ trợ người nuôi để đạt kết quả nuôi hiệu quả.
Phản hồi thông tin thị trường, sản phẩm cho cấp quản lý nhanh nhất, chính xác nhất.
Đảm bảo doanh số bán hàng theo mục tiêu được giao.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Nuôi trồng Thủy Sản, Ngư/ Dược y, Kinh Tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về sales là một lợi thế.
Kinh nghiệm
Làm việc tại các tỉnh ĐBSCL (Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ....)

Thu nhập ổn định, cạnh tranh, mức thu nhập sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn.
Được thưởng trực tiếp hàng tháng theo doanh số bán hàng.
Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo, huấn luyện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp.
Kết quả kinh doanh tốt + hành vi đạo đức tốt sẽ được thăng tiến lên cấp quản lý.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, QL 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

