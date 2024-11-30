Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Khu C, KCN Sa Đéc, TP Sa Đéc, Đồng Tháp., TP Sa Đéc - Vĩnh Long - Cần Thơ ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh thức ăn thủy sản chuyên cho các loài nuôi nước ngọt (cá da trơn, cá vảy...)

Quản lý hệ thống đại lý phân phối và khách hàng của vùng mình phụ trách.

Tìm kiếm khách hàng, tư vấn, hỗ trợ người nuôi để đạt kết quả nuôi hiệu quả.

Phản hồi thông tin thị trường, sản phẩm cho cấp quản lý nhanh nhất, chính xác nhất.

Đảm bảo doanh số bán hàng theo mục tiêu được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Nuôi trồng Thủy Sản, Ngư/ Dược y, Kinh Tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về sales là một lợi thế.

Kinh nghiệm

Làm việc tại các tỉnh ĐBSCL (Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ....)

Tại CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, cạnh tranh, mức thu nhập sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn.

Được thưởng trực tiếp hàng tháng theo doanh số bán hàng.

Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo, huấn luyện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp.

Kết quả kinh doanh tốt + hành vi đạo đức tốt sẽ được thăng tiến lên cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin