Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại An Giang thu nhập 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - An Giang: - Tp. Long Xuyên, An Giang, Huyện Văn Giang

Nhân viên kinh doanh

- Tham mưu cho Lãnh đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Ngoại hình khá (ưu tiên nam cao từ 1.7m, nữ cao từ 1.6m).

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,…

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kinh doanh, làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

- Sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...)

- Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết trình tốt

Được Hưởng Những Quyền Lợi

- Được ký Hợp đồng lao động chính thức với Bảo Việt Nhân thọ

- Được đào tạo toàn bộ kỹ năng theo lộ trình từ 6 tháng – 1 năm để thực hiện công việc

- Thu nhập cạnh tranh so với thị trường

+ Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

+ Thưởng theo các chương trình thi đua của Công ty (Đột xuất/Tháng/Quý) và thưởng năm theo kết quả thực hiện công việc

+ Phụ cấp ăn ca, điện thoại, công tác phí

- Phúc lợi:

+ Quà tặng các dịp lễ, tết, ngày đặc biệt trong năm

+ 6 Loại bảo hiểm trang bị cho cán bộ (Bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, hưu trí, ung thư)

+ Chế độ Bảo hiểm thương mại cho cả gia đình

+ Du lịch hàng năm (trong, ngoài nước)

+ Được cấp phát đồng phục gồm vest, sơ mi, cặp da, máy tính xách tay, …

Cách Thức Ứng Tuyển

