Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nextgo làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nextgo
- An Giang:
- An Hòa, Châu Thành, An Giang, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận cuộc gọi, xử lý đơn hàng, xử lý các yêu cầu của khách hàng
- Nhập liệu các đơn đặt hàng lên phần mềm máy tính
- Báo giá các sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng
- Giới thiệu tư vấn khách hàng các sản phẩm/dịch vụ của công ty
- Kiểm tra lại sự chính xác của các hóa đơn bán hàng trực thuộc khu vực mình phụ trách
- Trực tiếp chăm sóc khách hàng theo khu vực được phân bổ và theo kịch bản chăm sóc khách hàng đã được duyệt
- Giải quyết các yếu tố làm khách hàng không hài lòng, trao đổi với khách hàng về nguyên nhân cũng như hướng khắc phục của công ty
- Tổng hợp các báo cáo chăm sóc khách hàng
- Ghi nhận các khiếu nại của khách hàng, đưa ra hướng xử lý, trình cấp trên
- Trực tiếp thực hiện và liên hệ các bộ phận thực hiện các bước trong quy trình giải quyết khiếu nại
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kiến thức về Cửa kéo – Cửa cuốn, sẽ được hướng dẫn đào
- Có khả năng thực thi các kế hoạch, thực hiện đúng các quy trình bán hàng
- Kiến thức về quy trình bán hàng, quy trình giải quyết khiếu nại
- Kỹ năng giao tiếp với cộng sự và giao tiếp bán hàng
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng
- Khả năng làm việc nhóm
- Tính chuyên nghiệp
- Sáng tạo
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nextgo Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nextgo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI