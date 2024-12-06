Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nextgo làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận cuộc gọi, xử lý đơn hàng, xử lý các yêu cầu của khách hàng

- Nhập liệu các đơn đặt hàng lên phần mềm máy tính

- Báo giá các sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng

- Giới thiệu tư vấn khách hàng các sản phẩm/dịch vụ của công ty

- Kiểm tra lại sự chính xác của các hóa đơn bán hàng trực thuộc khu vực mình phụ trách

- Trực tiếp chăm sóc khách hàng theo khu vực được phân bổ và theo kịch bản chăm sóc khách hàng đã được duyệt

- Giải quyết các yếu tố làm khách hàng không hài lòng, trao đổi với khách hàng về nguyên nhân cũng như hướng khắc phục của công ty

- Tổng hợp các báo cáo chăm sóc khách hàng

- Ghi nhận các khiếu nại của khách hàng, đưa ra hướng xử lý, trình cấp trên

- Trực tiếp thực hiện và liên hệ các bộ phận thực hiện các bước trong quy trình giải quyết khiếu nại