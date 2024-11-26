Tuyển Hành chính tổng hợp Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op) làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - Co.opmart Long Xuyên, 12 Nguyễn Huệ A, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập dự trù chi phí cho chương trình khuyến mãi áp dụng riêng cho khu vực.

- Phân tích dữ liệu khách hàng và phối hợp với các đơn vị trong khu vực, đề xuất chương trình khuyến mãi khu vực nhằm thúc đẩy doanh số và giải tồn. Quản lý, tổ chức thực hiện và theo dõi các chương trình khuyến mãi do văn phòng khu vực triển khai.

- Giám sát các Co.opmart trong khu vực thực hiện chương trình khuyến mãi của hệ thống.

- Tham mưu Giám đốc khu vực về trang riêng cẩm nang mua sắm của khu vực liên quan chương trình khuyến mãi.

- Phối hợp với phòng Marketing trong việc thiết kế, đảm bảo tuân thủ những quy chuẩn chung của Liên hiệp.Kiểm soát, đảm bảo tờ rơi, tiết liệu quảng cáo áp dụng chung cho các đơn vị trong khu vực đúng quy định của Liên hiệp.

- Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện, cung cấp các loại hình dịch vụ khách hàng: chương trình khách hàng thành viên, đặt hàng online, giao hàng tận nơi, thanh toán điện tử, dịch vụ Coop+,…

- Phối hợp các phòng, ban giải quyết các vấn đề phát sinh khi triển khai kế hoạch kinh doanh theo mảng phụ trách.

- Hỗ trợ công tác khai trương Co.opmart, Co.opFood trực thuộc mới trong khu vực theo phân công.

- Phụ trách công tác phát triển mạng lưới.

- Hỗ trợ kiểm soát công tác tuân thủ quy định về không gian mua sắm, phối hợp quản lý khu cho thuê các đơn vị trong khu vực.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Kinh doanh & quản lý.

- Vi tính: Thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point.

- Ngoại ngữ: Bậc 2 hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm công tác tại các vị trí, lĩnh vực liên quan.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, đi công tác tỉnh.

- Giới tính: Nam

- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến ngành bán lẻ, tiêu dùng nhanh..

Tại Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:

- Saigon Co-op xây dựng chính sách lương rõ ràng, phù hợp với từng chức danh công việc, kỹ năng và trình độ chuyên môn để đảm bảo cho các cán bộ nhân viên sẽ cho một mức thu nhập tốt, xứng đáng với những cống hiến và đóng góp của mình. Trong đó bao gồm:

Chúng tôi luôn mang đến cho bạn một sự nghiệp bền vững và đầy tiềm năng phát triển.

Saigon Co-op luôn quan tâm và chú trọng tới công tác Đào tạo cho CBNV để bồi dưỡng, phát triển một lực lượng nhân sự tinh nhuệ thông qua các khóa huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm và nghiệp vụ Quản lý nhằm bổ sung kiến thức để thăng tiến lên vị trí cao hơn.

- Phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)

